به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شب گذشته در نشست بررسی تخلفات بانکی که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد در خصوص استیضاح سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجلس در خصوص استیضاح وی کوتاهی کرد. چرا که باید این استیضاح رای می آورد اما اینگونه نشد. البته باید به صلاحیت برخی از مسئولان در نظام بانکی نیز اشاره کنم. معتقدم آقای پورمحمدی صلاحیت قائم مقامی بانک مرکزی را نداشت و باید از همان ابتدا با افرادی که در عرصه فساد اقتصادی فعالیت می کردند برخورد می شد.

وی افزود: اگر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی خوب عمل کند اعتماد عمومی برطرف می شود و الا باید گفت واویلا.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: در ماجرای فساد اخیر بانکی یکی از جوازهای امیرمنصور آریا شهرک صنعتی لوشان در لرستان بود که ظرف 26 روز مجوز آن گرفته شد و این کار یعنی یک معجزه در نظام اداری کشور که دیگر تکرار شدنی نیست.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش یکی از موارد دیگر فساد را تجارت با نفوذ افراد دانست و اظهار داشت: شهرام جزایری نمونه قدیمی و مه آفرید امیر خسروی مدل جدید آن است.

توکلی با بیان اینکه فساد اقتصادی به کارآیی لطمه می زند و ضربه آن در سیستم شدیدتر است، تاکید کرد: وضعیت ایران از نظر فساد در بین 130 کشور رتبه 38 است اگر چه وضع ما از نظر ارزشی از ترکیه بهتر است. اما این رتبه پذیرفتنی نیست.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در آمریکا 300 تا 600 میلیارد جرم توسط یقه سفیدها صورت می گیرد و این نشان می دهد که در این کشور فساد پررنگ است اما با آنها برخورد می شود ومفسدین را به مردم معرفی می کنند که در این راستا می توان به شرکت ENRON اشاره کرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه فساد اخیر بانکی یک نوع فریب و تقلب و جعل اسناد است، افزود: این موارد از دهه 1950 در غرب به عنوان جرم تلقی می شود.

نماینده تهران در مجلس یادآور شد که پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرده بود که مدیران عامل بانک ها هر 15 روز با رئیس دفتر رئیس جمهور جلسه می گذاشتند و با وی دیدار می کردند از این رو باید معلوم شود که این جلسات برای چه برگزار می شد؟

توکلی همچنین به انتقاد از سمت جدید مهدی خورشیدی (داماد رئیس جمهور) پرداخت و افزود: وی اخیرا به عنوان رئیس سازمان استاندارد ایران منصوب شده است اما معتقدم که در این جایگاه صلاحیت ندارد این انتصاب باید بر اساس صلاحیت و کارآیی افراد صورت می گرفت.

وی افزود: درست که خورشیدی جوان است و باید جوانان رشد کنند اما در نظام اداری، ما رشد جهشی نداریم.