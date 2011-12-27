به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت «موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران» از یک سال پیش و به دلیل معرفی نشدن اعضای هیئت امنای آن - که باید با حکم وزیر ارشاد منصوب شوند - دچار رکود شده است.

امروز بعد از یک سال از آغاز این رکود در موسسه‌ای که تا پیش از این تنها یکی از فعالیت‌های آن، برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی سال یعنی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود، خبرها از بدهکاری میلیاردی این موسسه به شرکت‌های طرف قرارداد برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی آن در سطح کشور، حکایت دارد.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، کارکنان «موسسه نمایشگاه‌‌های فرهنگی ایران» که تعدادشان بیش از 120 نفر (80 نفر پیمانی و بیش از 40 نفر شرکتی) است از نظر پرداخت حقوق و مزایا در وضعیت نامساعدی قرار دارند.

تمام بیمه‌های این کارکنان (شامل بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث و بیمه تکمیلی) از مدتی پیش قطع شده و آنها امکان تمدید مهلت بیمه‌های مذکور را برای خود و افراد تحت تکفلشان ندارند.

قطع شدن سهم شیر روزانه کارکنان این موسسه در روزهای اخیر و تهدید شرکت پیمانکار برای قطع کردن سهم غذای افراد شاغل در آن، بر طنز تلخ ماجرای موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی افزوده است.

«احسان‌الله حجتی» که تا 4 ماه پیش به عنوان مدیرعامل این موسسه فعالیت می‌کرد و بعد از چند روز از کناره‌گیری از این سمت، به عنوان مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد منصوب شد، پیشتر به خبرنگار گفته بود: «براساس قانون تا زمان معرفی مدیرعامل جدید و معرفی او به بانک عامل، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران امکان پرداخت هزینه‌های جاری خود را از طریق این حساب ندارد».

مچنین به دلیل اینکه موسسه مذکور از 4 ماه پیش و با رفتن احسان‌الله حجتی مدیرعامل سابق آن بدون مسئول (کسی که حق امضای چک‌های موسسه را داشته باشد) است، حقوق و مزایای کارکنان موسسه از طریق موسسه‌ای دیگر (کارآفرینان فرهنگ و هنر) و البته با حدود یک ماه تاخیر پرداخت می‌شود.

گفته می‌شود رقم استقراض موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از «موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر» برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش، تاکنون از یک میلیارد تومان فراتر رفته است.

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به دلیل مشکلات مالی پیش گفته، همچنین نتوانسته سهم 10 درصدی خود را برای ارائه تخفیف در قیمت کتاب‌های عرضه شده در نمایشگاه‌های استانی کتاب، پرداخت نکرده است.

توضیح اینکه بر اساس قانون مربوط به برگزاری نمایشگاه‌های استانی، کتاب‌های این نمایشگاه‌ها باید با تخفیف 40 درصدی (20 درصد سهم معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و 20 درصد سهم ناشر) به مخاطب عرضه شود که 10 درصد از سهم معاونت فرهنگی را ادارات کل ارشاد در استان‌ها و 10 درصد دیگر را موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی می‌بایست، پرداخت کنند.

در تمامی این مدت «سیدمحمد حسینی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ گونه اظهار نظری درباره وضعیت مبهم موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی نکرده و تنها معاون وی (بهمن دری) وعده معرفی اعضای جدید هیئت مدیره را داده است؛ وعده‌ای که هنوز محقق نشده است.

برخی کارکنان موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی از این وضعیت آزرده‌اند و می‌گویند: «وزیر ارشاد حتی یک بار هم به موسسه نیامده تا از وضعیت رقت‌بار ما که زمانی مجری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور (نمایشگاه کتاب تهران) بودیم، باخبر شود».