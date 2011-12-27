انتشار هر سه ترجمه «کوری» متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی رمان «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو، عصر روز دوشنبه با حضور دو تن از مترجمان این اثر «اسدالله امرایی» و «مهدی غبرایی» و نیز «فرشته احمدی» داستان‌نویس، «منوچهر حسن‌زاده» مدیر نشر مروارید (ناشر یکی از ترجمه‌های «کوری») و جمعی از اعضای کتابخانه کانون اسلامی انصار در محل این کتابخانه برگزار شد.

امرایی: «کوری» به جای تاریکی، نوعی از روشنایی را نشان می‌دهد که می‌تواند مثل تاریکی، کورکننده باشد

در این برنامه «اسدالله امرایی» یکی از مترجمان این رمان در سخنانی گفت: کوری در این اثر ساراماگو، یک کوری عادی نیست و بلکه نوعی کوری است که به جای تاریکی، روشنایی را نشان می‌دهد؛ جایی که روشنایی هم می‌تواند مثل تاریکی، کورکننده باشد.

وی افزود: «کوری» داستان انسان است؛ انسانی که نظم را از دست داده و می‌خواهد زندگی کند، حیات خودش را از دست داده، اما نمی‌تواند نظم سابق را برقرار کند و در نتیجه به بی‌نظمی می‌رسد. در این رمان ما با دنیایی روبه‌رو هستیم که تنها چیزی که در آن برای بشر باقیمانده و می‌تواند او را به حیات برگرداند، عشق است.

این منتقد ادبی یکی از دلایل اقبال کتابخوانان به مطالعه رمان «کوری» را نگاه انسانی و اخلاقی سارماگو به مسائل توصیف کرد، گفت: این رمان هم مثل داستان‌های عامه‌پسند پایان نیمه خوشی دارد که انسان را ناراحت نمی‌کند.

امرایی همچنین تاکید کرد: تلاش من و دو مترجم دیگر رمان کوری (مهدی غبرایی و مینو مشیری) این بوده که به بهترین شکل، داستان آن را روایت کنیم و استقبال خیلی خوبی که از آن شده، نشان داد که ما در این نوع برگردان، موفق بوده‌ایم.

وی که به همراه غبرایی و مشیری تاکنون سه ترجمه از رمان «کوری» به دست داده‌اند و در بازار هم عرضه شده‌اند، گفت: امیدواریم این سه ترجمه مورد مهر دوستان در وزارت ارشاد قرار بگیرند و مانعی را که در راه تجدید چاپ این اثر بسیار خوب ایجاد شده، بردارند.

غبرایی: بر اساس کدام معیار منِ مترجم باید کتاب نویسنده خارجی را بازنویسی کنم؟!

در این برنامه که در محل کتابخانه کانون اسلامی انصار برگزار می‌شد، «مهدی غبرایی» مترجم هم که خود زمانی عضو این کتابخانه بوده است، در سخنانی با اشاره به ترجمه‌ای که سال‌ها پیش از یکی از رمان‌های ارنست همینگوی در این محل انجام داده است، به سرنوشت فعلی آن اشاره کرد.

وی در این باره گفت: متاسفانه رمان «این ناقوس مرگ کیست» هنوز مجوز نگرفته است. البته مسئولان ارشاد ممکن است بگویند این حرف، درست نیست چون ما (ارشاد) اجازه چاپ آن را به شرط بازنویسی رمان داده‌ایم!

این مترجم افزود: من نمی‌دانم بر اساس کدام معیار، منِ مترجم باید کتاب یک نویسنده خارجی را که 50 سال پیش آن را نوشته، بازنویسی کنم؟

حرف اساسی رمان «کوری» این است که ما کوریم؛ وگرنه این همه ظلم در حق افراد روا داشته نمی‌شد

غبرایی در ادامه در سخنانی درباره رمان «کوری» گفت: ساراماگو به در هم ریختن نظم علاقه‌مندی زیادی دارد؛ بحث این نویسنده درباره این موضوع است که اگر این تمدن ما که آسیب‌پذیری زیادی دارد، در هم بریزد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در این رمان، کوری، کوری جسمی و فیزیکی نیست و حرف اساسی آن این است که ما کوریم؛ وگرنه این همه ظلم در حق افراد روا داشته نمی‌شد.

وی اضافه کرد: تنها راه ساراماگو برای برون رفت از این مشکل، ابتدا عشق و دوم عقل‌گرایی است.