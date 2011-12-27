فعالیت مراکز رادیولوژی خصوصی در ایام تعطیل اجباری نیست/نامه ای ندیده ام

دکتر عبدالرسول صداقت در ارتباط با اظهارات روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت مبنی بر فعالیت مراکز رادیولوژی در ایام تعطیل، به خبرنگار مهر گفت: مراکز خصوصی رادیولوژی تابع مقررات خودشان هستند و نمی توان به آنها دستور داد که در روزهای تعطیل باز باشند.

وی با اشاره به تعطیلی مطبهای خصوصی در ایام تعطیل، اظهارداشت: مراکز رادیولوژی بخش خصوصی مثل مطبها هستند. ممکن است مسئولان وزارت بهداشت بتوانند با زور و اجبار، بگویند به این مراکز پروانه نمی دهیم تا زمانی که با مقررات و دستورالعملهای آنها همراه شوند.

صداقت با اشاره به آیین نامه و دستورالعمل وزارت بهداشت برای صدور مجوز مراکز شبانه روزی رادیولوژی در کشور، افزود: هم اکنون این دستورالعمل در بعضی از شهرستانها اجرا می شود. اما مراکز خصوصی که مجوز شبانه روزی ندارند کسی نمی تواند اجبار کند که در ایام تعطیل فعالیت داشته باشند.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران در ادامه به تبعات فعالیت مراکز خصوصی رادیولوژی اشاره کرد و گفت: قطعا این مراکز در ساختمانهایی مستقر هستند که مطبهای پزشکان نیز وجود دارد. بنابراین چه تضمینی برای تامین امنیت ساختمان در روزهای تعطیل وجود دارد.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت باید به جای این قبیل دستورالعملها، حداقل یک بار انجمن رادیولوژی را به حساب بیاورد و به نامه های این انجمن جواب بدهد تا با هم بنشینیم و راهکارهایی در مورد این قبیل مشکلات بیاندیشیم.

صداقت با عنوان این مطلب که هیچ کاری با روش از بالا به پایین حل نخواهد شد، افزود: تا زمانی که وزارت بهداشت، انجمن رادیولوژی را در امور مربوطه دخالت ندهد، نمی توان با دستور کارها را پیش برد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران در خصوص نامه معاون وزیر بهداشت به انجمن مبنی بر همکاری پزشکان رادیولوژیست در ارتباط با فعالیت مراکز رادیولوژی در ایام تعطیل، گفت: تا امروز دوشنبه (5/10/90)) هیچ نامه ای به این انجمن نرسیده است. در حالی که وزارت بهداشت، تمامی آدرسهای پستی و الکترونیکی انجمن رادیولوژی را دارد.