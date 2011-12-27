تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ابتدای جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تحقیق و تفحص کمیسیون اجتماعی از عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشور با 154 رای موافق، 12 رای مخالف، 16 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

این درخواست تحقیق و تفحص به درخواست محسن کوهکن نماینده لنجان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده بود.

محسن کوهکن در دفاع از این تحقیق و تفحص با بیان اینکه این تحقیق از نادر پرونده‌هایی است که مجلس شورای اسلامی با موافقت دستگاه مربوطه بررسی می‌کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صندوق بازنشستگی فولاد کشور نیز مایل به این تحقیق و تفحص است اظهار داشت: لایحه بودجه 1390 تکالیفی را برای دولت در راستای ساماندهی این صندوق تعیین کرده بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌80 هزار بازنشسته این صندوق بلاتکلیف هستند. در بودجه سال 90 دولت را مکلف کردیم به صندوق بازنشستگان فولاد کشور جهت پرداخت حقوق این 80 هزار بازنشسته کمک کنند.

وی در تشریح مشکل اساسی این صندوق گفت: بازنشستگان این صندوق از اولین ماه حضور خود در صنعت فولاد حق بازنشستگی‌شان را به صنعت فولاد و دولت پرداخت کرده‌اند و این صندوق 25 سال پس از اولین پرداخت آنها شکل گرفته لذا حق بازنشستگی کافی را از این افراد دریافت نکرده است.

کوهکن افزود: صندوق بازنشستگان صنعت فولاد در آبان ماه سال جاری تنها 75 هزار تومان به بازنشستگان این صندوق حقوق پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: این تحقیق و تفحص 10 الی 15 روز بیشتر طول نخواهد کشید زیرا نیازی به رصد وجود ندارد و از طریق دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌توان مشکلات را بررسی کرد.

نماینده مردم لنجان اظهار داشت: در صورتی که در نتیجه تحقیق و تفحص مشخص شود دولت به صندوق بیمه بازنشستگان بدهی دارد مجلس دولت را مکلف خواهد کرد تا بدهی خود را به این صندوق پرداخت کند تا صندوق بازنشستگان نیز بتواند تعهداتش را به بازنشستگان پرداخت نماید.