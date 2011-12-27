انتخابات به عنوان عزت و شرف نظام محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ستاری شب گذشته در جلسه معرفی هیئت اجرایی انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش جلیل آباد که با حضور 30 نفر از معتمدین این بخش برگزار شد، افزود: مهمترین اصل در اجرای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رعایت قانون توسط مجریان قانون و ایجاد اعتماد در مردم است که انتخابات در شرایط عادلانه و سلامت برگزار می شود.

وی بیان کرد: انتخابات در ایران اسلامی نمادی از حضور پرشور مردم است که تمامی مراحل اجرا، نظارت و حضور فعالانه توسط مردم انجام می شود.

گفتنی است در این مراسم شاهرخ شصتی، فیروز شاد، مولایی، امامی، یزدان شصتی، علی کارخانه، مهدی میرزایی، سیف آزاد به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرای بخش جلیل آباد انتخاب شدند.

همچنین حجت الاسلام ساور علیا، محمد هداوند خانی، حسین شصتی، محسن بوروبور به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی بخش جلیل آباد انتخاب شدند.