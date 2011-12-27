صادرات محصولات تولیدی و صنعتی کرمانشاه 92 درصد رشد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستمی با تایید این خبر، گفت: ارزش صادرات محصولات تولیدی 26 واحدصنعتی استان در 8 ماهه نخست سال 90 مبلغی بالغ بر247 میلیون دلار بوده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه تاکید کرد: این رشد در صادرات محصولات تولیدی استان کرمانشاه، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی داشته است.

رستمی با اشاره به ارقام صادراتی توسط استان کرمانشاه، افزود: عمده محصولات صادراتی استان کرمانشاه شامل کود اوره و آمونیاک، سیمان خاکستری، روغن خوراکی، رب گوجه فرنگی و رب گوجه اسپتیک، مواداولیه شوینده ها، انواع ورق پلیمری، آرد، تیرآهن، محصولات بهداشتی، انواع کاشی و سرامیک، چینی آلات بهداشتی، لبنیات، انواع لوله PVC و پلی اتیلن، ابزارآلات کشاورزی، استارت مهتابی و ورق کارتن است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: عمده محصولات صادراتی استان به کشورهای عراق، ترکیه، آلمان، امارات، هند، مالزی، عربستان، سریلانکا و کشورهای حوزه قفقاز است.

