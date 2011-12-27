ایجاد شعب رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در نشست فصلی روسای دادگستریها و دادستانهای کل کشور با بیان اینکه بحث انتخابات در کشور بسیار حیاتی و مهم است، گفت: انتخابات تجلی مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور است و کشوری که در آن انتخابات سر موعد و با صلابت انجام شود موجب نشاط سیاسی و اجتماعی می شود و این یعنی اینکه ملت زنده است.

وی افزود: در بسیاری از کشورهایی که جمهوری هستند رای گیری می شود ولی این رای گیری تزئینی است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود، گفت: هر وقت بحث انتخابات در کشور مطرح می شود رسانه های غربی برای ایجاد یاس و ناامیدی مردم بسیار تلاش می کنند تا مردم اقبالشان از انتخابات کم شود اما همیشه ناکام می مانند به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حضور گسترده مردم استکبار را ناامید کرد که بعد از آن آنها مسئله تقلب و حقوق بشر را مطرح کردند. لذا همواره باید آماده باشیم تا انتخاباتی سالم و صحیح برگزار شود.

لاریجانی با بیان اینکه قانون اساسی و قوانین عادی حدود و حیطه وظایف دستگاهها را تعیین کرده است، گفت: نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان و اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی برعهده قوه قضائیه است. در سالهای گذشته گاها احساس می شد کاستیهایی وجود دارد وقتی که من در شورای نگهبان بودم این کاستیها بسیار مشهود بود به عنوان نمونه کاندیداها برعلیه هم شب نامه منتشر می کردند و یا یکدیگر را می کوبیدند و یا مطالب کذب بر علیه هم منتشر می کردند که در همان زمان رسیدگی نمی شد و مدتها می گذشت و وقتی آبها از آسیاب می افتد بعد مسئله ای مطرح می شد.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم اگر دستگاههای نظام به سهم خود وظایف خود را به درستی انجام دهند انتخاباتی سالم خواهیم داشت از روسای کل دادگستریها هم می خواهیم وظایف خود را به درستی انجام دهند.

رئیس دستگاه قضا گفت: نص قانون نظارت بر انتخابات را تنها بر عهده شورای نگهبان قرار داده و اجرای آن هم برعهده وزارت کشور است و دستگاه قضا نباید در نظارت و اجرا دخالت کند. تعابیر و نقل قولهایی منتشر شده که دستگاه قضایی با تشکیل ستادهایی قصد نظارت یا صیانت از انتخابات دارد که این کاملا غلط است. مردم باید بدانند که قوه مجریه و قوه قضائیه حق دخالت و نظارت بر انتخابات را ندارند البته نباید نظارت بر انتخابات را بر نظارت بر دستگاههای دولتی همپوشانی کرد زیرا سازمان بازرسی که زیر نظر قوه قضایئه است وظیفه نظارت بر دستگاههای دولتی را برعهده دارد که در انتخابات هم فعال است.

وی افزود: به عنوان مثال برخی کاندیداها از مکان یا خودروهای دولتی برای کار تبلیغاتی خود استفاده می کنند که سازمان بازرسی باید به سراغ این دستگاهها برود و در این زمینه باید مرزها روشن باشد یعنی اینکه قوه قضائیه نظارت بر دستگاههای دولتی را برعهده دارد ولی دخالت در نظارت بر انتخابات برعهده قوه نیست.

آملی لاریجانی با اشاره به ماده 17 قانون انتخابات گفت: بر اساس این ماده قانونی محاکم صالحه قضایی موظف اند به تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی کنند که برای اجرایی شدن این قانون نیاز به اهتمام خاص دارد لذا به تمامی روسای دادگستریها می گویم شعب خاص در دادگاهها را تعیین کرده و قضات صالح و بی طرف، مجرب و متدین در این شعبه ها قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه از روسای دادگستریها خواست تا از امکانات رسانه ای و فرهنگی برای رساندن پیام قوانین و پیشگیری از جرایم انتخاباتی استفاده کنند چرا که برخی کاندیداها اطلاعاتی از قوانین ندارند در ضمن از علمای استانها برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی و اطلاع رسانی استفاده کرده و با مدیریت خوب، التهاب ایجاد نکنند.