55 مدرسه حاشیه راههای اردبیل ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای در شهرستان مشگین شهر اظهار کرد: در مدارسی که امسال این طرح اجرا می شود سه هزار و 800 دانش آموز را تحت پوشش این طرح قرار می دهد.

وی افزود: این طرح با هدف کاهش تصادفات رانندگی در حاشیه مدارس واقع شده در مسیر جاده های مواصلاتی، با برگزاری کلاس های آموزش ترافیکی، توزیع اقلام فرهنگی مرتبط با امور ترافیکی اجرا می شود.

به گفته این مسئول در اجرای این طرح یکی از دانش آموزان به عنوان گذربان انتخاب و او وظیفه راهنمایی دانش آموزان را از خانه به مدرسه و از مدرسه به خانه با رعایت علائم ایمنی بر عهده دارد.

فرمانده پلیس راه استان اردبیل نیز در این مراسم عنوان کرد: امسال 12 دانش آموز در استان در اثر حوادث جاده ای جان خود را از دست داده اند که این طرح در کاهش تلفات موثر است.

معراج ظهیری افزود: سعی می شود با اعزام کارشناسان پلیس راه به مدارس و ترویج فرهنگ عبور و مرور و توجیه رانندگان، حوادث جاده ای در حاشیه مدارس استان به حداقل برسد.

در پایان این مراسم ضمن توجیه دانش آموزان دبستان قصابه از توابع مشگین شهر و آشنا کردن به قوانین هدایا و بسته های قوانین راهنمایی و رانندگی به آنها اهدا شد.