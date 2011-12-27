به گزارش خبرگزاری مهر، چین قطاری سریع السیر را با توانایی حرکت با سرعت تقریبی 500 کیلومتر بر ساعت تولید کرده است که از سریع السیرترین قطارهای این کشور 161 کیلومتر بر ساعت سریعتر حرکت می کند.

این قطار که از مواد پلاستیکی تقویت شده با فیبرهای کربنی ساخته شده، به شکلی طراحی شده است که یادآور نوعی شمشیر باستانی چینی بوده و می تواند در سیستم راه آهن پرسرعت چینی ها کاربرد فراوانی داشته باشد.

در اوایل سال جاری چین سریع ترین لوکوموتیو خود را که می توانست فاصله 1326 کیلومتری میان پکن و شانگهای را در کمتر از پنج ساعت طی کند ارائه کرد. با این همه قطار جدید از قدرت کششی 22 هزار و 800 کیلووات برخوردار است که به نسبت قدرت کششی 9 هزار و 600 کیلوواتی قطارهای پیشین افزایش قدرت قابل توجهی به شمار می رود.

بر اساس گزارش میل آنلاین، چین مرکز بزرگترین شبکه قطارهای سریع السیر در جهان است و با داشتن 12 هزار و 874 کیلومتر ریل راه آهن با هزینه ای برابر 66 میلیارد پوند تمامی کشور را به یکدیگر متصل کرده است در حالی که انتظار می رود تا سال 2015 در حدود 12 هزار کیلومتر دیگر به راه آهن این کشور افزوده شود.