تاییدیه فیفا یا انجام انتخابات بر اساس اساسنامه فعلی/ چهارم اسفند روز انتخابات!

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر که همچنان معتقد است در رای‌گیری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در خصوص تغییرات اساسنامه تخلف شده، در این مورد اظهارات جدیدی داشت.

وی در لحظات پایانی برنامه دوشنبه شب 90 تاکید کرد در صورتی که تا زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال تاییدیه فدراسیون جهانی فوتبال در مورد رای مجمع عمومی فدراسیون در مورد ایجاد تغییرات در اساسنامه به ایران نرسد، انتخابات فدراسیون که قرار است اسفندماه انجام شود، با همان روش قبلی باید برگزار شود.

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ همچنین اظهار داشت: اکثریت اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به برگزاری انتخابات در روز چهارم اسفندماه تاکید دارند و امیدواریم انتخابات در این زمان برگزار شود.

در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که روز چهارم دی‌ماه برگزار شد، برای ایجاد تغییرات در اساسنامه فدراسیون فوتبال رای گیری شد که انجام تغییرات با 43 رای موافق به تصویب رسید. از مجموع 61 رای ماخوذه 43 رای موافق، 17 رای مخالف و یک رای سفید در صندوق انداخته شد. بر این اساس یکی از مهمترین تغییراتی که در اساسنامه صورت خواهد گرفت، دادن اختیار به رئیس فدراسیون برای انتخاب نوابش خواهد بود که مورد تصویب قرار گرفت.