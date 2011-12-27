استفاده از سولاریم و حمام آفتاب از عوامل بروز سرطان پوست است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اعظم السادات هاشمی گفت: سرطان پوست شایع ترین سرطان در دنیا و ششمین علت مرگ و میر ناشی از سرطانها را شامل می شود که از بین انواع مختلف سرطان پوست، ملانوم مربوط به خال های سرطانی می باشد.

وی ادامه داد: با وجودی که این سرطان از سایر انواع سرطان پوست شیوع کمتری دارد ولی از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت گسترش به سایر نواحی بدن می تواند تهدیدکننده حیات باشد.

وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر نیز تعداد تشخیصهای ملانوم افزایش یافته است، در تعریف ملانوم گفت: ملانوم، سرطان سلول های تولیدکننده رنگدانه پوست است و می تواند به صورت بروز تغییر در یک خال قدیمی یا بعنوان یک خال جدید تظاهر پیدا کند. تشخیص زود هنگام و درمان به موقع آن می تواند به درمان کامل بیماری منجر شود اما انواع پیشرفته آن تقریبا سرانجام خوبی ندارند و می توانند به غدد لنفاوی، ریه، کبد و مغز انتشار یابند.

هاشمی در خصوص اینکه چه افرادی در معرض ابتلا به ملانوم هستند، گفت: افرادی که سابقه ابتلا به ملانوم را در اعضای خانواده خود دارند و یا افرادی که خود قبلا مبتلا به ملانوم بوده اند و همچنین افرادی که پوست روشن، چشم های با رنگ روشن و کک و مک دارند بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان خال های پوستی هستند به طوری که خطر ابتلا در سفید پوستان 1 به 5 نفر و در میان سیاه پوستان از هر 1000 نفر یک نفر است.

وی همچنین سابقه تماس مکرر با نور آفتاب به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی، سابقه آفتاب سوختگی شدید بویژه اگر منجر به ایجاد تاول شود، ضعف سیستم ایمنی بدن به ویژه در بیماران پیوند اعضا یا مبتلایان به HIV و ایدز و استفاده از سولاریم و حمام آفتاب به خصوص اگر باعث آفتاب سوختگی شود را از عوامل خطر افزایش ملانوم و سرطان خال های پوستی عنوان کرد.

هاشمی در ادامه گفت: ملانوم در هر سنی دیده می شود اما بیشترین سن درگیری، میانسالی است و معمولا این عارضه در نواحی بدن که بیشتر در معرض تماس با نور خورشید است بروز می کند و شیوع آن در میان مردان در نواحی سر، گردن و تنه و در بین زنان بیشتر در نواحی دست و پا است.

این فوق تخصص بیماریهای خونی و سرطان همچنین در خصوص روشهای درمانی ملانوم گفت: شایعترین روش درمانی، برداشتن خال با عمل جراحی است و معمولا در عمل جراحی نواحی سالم اطراف خال نیز تا حدی برداشته می شوند. همچنین اگر اندازه خال بیش از حد بزرگ باشد ممکن است به پیوند پوست نیاز باشد.

وی همچنین شیمی درمانی، پرتو درمانی و درمانهای ایمنی را از جمله درمانهای دیگر ملانوم عنوان کرد.