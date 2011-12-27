۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۶

معصوم پور در گفتگو با مهر:

پروانه بهره برداری آبزی پروران بخش خصوصی مازندران تمدید نشد

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل تعاونی پرورش دهندگان ماهی مازندران گفت: پروانه بهره برداری آبزی پروران بخش خصوصی استان در سال زراعی تمدید نشد.

بهرام معصوم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه آبزی پروری افزود: مشکل جدی امروز واحدهای آبزی پروری تمدید پروانه های بهره برداری بوده که بر اساس دستورالعمل داخلی سازمان دامپزشکی کشور، ملزم به رعایت فاصله با واحدهای پرورش دام و طیوربوده و این در حالی است که هیچگونه بیماری و آلودگی بین آبزیان و دام و طیور و انسان وجود ندارد.

وی ادامه داد: سرمایه گذار بخش خصوصی با هزینه در این بخش و دریافت پروانه بهره برداری برای واحد تولیدی بر اساس شرایط روز دامپزشکی، امروز با تمدید نشدن پروانه بهره برداری از دریافت تسهیلات، برای افزایش تولید و یا سرمایه گذاری تکمیلی، بازمانده است.
 
مدیر عامل تعاونی پرورش دهندگان ماهی آمور استان افزود: با وجود قول همکاری شیلات و دامپزشکی مازندرا جهت رفع این مشکل و درخواست صدور اصلاحیه برای این بند از دستورالعمل داخلی سازمان دامپزشکی کشور، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
 
معصوم پور اظهار داشت: میزان ماهی استخوانی استحصالی از دریای خزر سالانه حداکثر چهار تن است.
 
بخش آبزی پروری مازندران با تولید سالانههزار و 750 تن ماهی، نیمی از ماهی استحصالی از دریا را تولید می کند.
