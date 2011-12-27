پروانه بهره برداری آبزی پروران بخش خصوصی مازندران تمدید نشد

بهرام معصوم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه آبزی پروری افزود: مشکل جدی امروز واحدهای آبزی پروری تمدید پروانه های بهره برداری بوده که بر اساس دستورالعمل داخلی سازمان دامپزشکی کشور، ملزم به رعایت فاصله با واحدهای پرورش دام و طیوربوده و این در حالی است که هیچگونه بیماری و آلودگی بین آبزیان و دام و طیور و انسان وجود ندارد.

وی ادامه داد: سرمایه گذار بخش خصوصی با هزینه در این بخش و دریافت پروانه بهره برداری برای واحد تولیدی بر اساس شرایط روز دامپزشکی، امروز با تمدید نشدن پروانه بهره برداری از دریافت تسهیلات، برای افزایش تولید و یا سرمایه گذاری تکمیلی، بازمانده است.

مدیر عامل تعاونی پرورش دهندگان ماهی آمور استان افزود: با وجود قول همکاری شیلات و دامپزشکی مازندرا جهت رفع این مشکل و درخواست صدور اصلاحیه برای این بند از دستورالعمل داخلی سازمان دامپزشکی کشور، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

معصوم پور اظهار داشت: میزان ماهی استخوانی استحصالی از دریای خزر سالانه حداکثر چهار تن است.

بخش آبزی پروری مازندران با تولید سالانههزار و 750 تن ماهی، نیمی از ماهی استحصالی از دریا را تولید می کند.