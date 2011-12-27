۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۶

مقام ارشد ائتلاف مالکی:

پیشنهاد جریان صدر برای انحلال پارلمان عملی نیست

یک مقام عراقی نزدیک به نوری المالکی پیشنهاد اخیر جریان صدر را در زمینه انحلال پارلمان غیر واقعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سامی العسکری" در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: دعوت صورت گرفته از سوی جریان صدر در زمینه انحلال پارلمان غیر واقعی بوده و عملی نیست.

این مقام نزدیک به نخست وزیرعراق که از رهبران ائتلاف دولت قانون محسوب می شود، افزود: این پیشنهاد را به سادگی نمی توان عملی کرد.

وی با اشاره به حضور جریان صدر در ائتلاف ملی عراق که ائتلاف دولت قانون نیز جزئی از آن است، تاکید کرد: هنوز ابعاد پیشنهاد جریان صدر روشن نشده و در ائتلاف ملی به بحث و گفتگو درباره آن نپرداخته ایم.

خاطرنشان می شود در پی تحولات اخیر سیاسی و امنیتی عراق که با خروج فهرست العراقیه از پارلمان همراه شد، جران صدر پیشنهاد داد پارلمان عراق منحل شود.

