موضع ما در قبال سوریه واقع بینانه است/ اوضاع منطقه دلیل آشتی ملی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل در گفتگو با برنامه "دیدار امروز" اظهار داشت: اوضاع داخلی و منطقه ای فلسطینی ها را به سوی آشتی ملی سوق داد.

وی با بیان اینکه اختلافات داخلی فلسطین همچون باری بر دوش همه گروه های فلسطینی بود گفت: آشتی ملی جزء تقدیر ما است و باید موانع و مشکلات را برای رسیدن به آن طی کنیم.

مشعل درباره مسئله رهبری موقت سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) که جنبش های حماس و جهاد اسلامی نیز اخیرا به آن پیوسته اند گفت: این سازمان 22 دسامبر برای سومین بار متولد شد و من امیدوارم این بار تولد واقعی ساف بوده باشد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تصریح کرد: انتفاضه نخست فلسطین مقاومت مردمی بود اما به مرور از انتفاضه سنگ به کوکتل مولوتوف و سپس به عملیات استشهادی تبدیل شد و در دوره فعلی یعنی بهار عربی ملت ها مثل جریان آبی می ماند که به سونامی تبدیل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: حماس خواهان مقاومت مردمی است اما تمامی گزینه ها فرا روی ملت فلسطین قرار دارد و مردم بر حسب هر دوره خود تعیین کننده خواهند بود.

مشعل درباره تاخیر در تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین نیز گفت: در دیدار با ابومازن درباره حضور برخی شخصیت های تکنوکرات در دولت وحدت ملی گفتگو کردیم اما در عین حال توافق کردیم در این رابطه شتابزده عمل نکنیم و تشکیل چنین دولتی تا ژانویه سال آتی به تاخیر بیفتد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بخش دیگر سخنان خود درباره سوریه گفت: موضع حماس در قبال تحولات کنونی سوریه میانه و توام با واقعیت است. حماس معتقد است بحران سوریه باید از طریق اصلاحات و تحقق خواسته های مردمی صورت گیرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما با خشونت و کمک گرفتن از کشورهای خارجی مخالفیم اما در عین حال در سیاست های نظام سوریه دخالت نمی کنیم و هر کشوری خود مسئول امور داخلی خویش است.

مشعل همچنین شایعات مربوط به اینکه برخی رهبران حماس دمشق را ترک کرده اند تکذیب و اعلام کرد: برخی اعضای حماس به دلایل شخصی همچون تحصیل فرزندانشان از سوریه خارج شده اند و به غزه و اردن سفر کرده اند.