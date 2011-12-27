۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۳

خالد مشعل:

موضع ما در قبال سوریه واقع بینانه است/ اوضاع منطقه دلیل آشتی ملی فلسطین

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با بیان اینکه اوضاع منطقه مسبب آشتی ملی فلسطین بود اعلام کرد که موضع این جنبش در قبال تحولات سوریه واقع بینانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل در گفتگو با برنامه "دیدار امروز" اظهار داشت: اوضاع داخلی و منطقه ای فلسطینی ها را به سوی آشتی ملی سوق داد.

وی با بیان اینکه اختلافات داخلی فلسطین همچون باری بر دوش همه گروه های فلسطینی بود گفت: آشتی ملی جزء تقدیر ما است و باید موانع و مشکلات را برای رسیدن به آن طی کنیم.

مشعل درباره مسئله رهبری موقت سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) که جنبش های حماس و جهاد اسلامی نیز اخیرا به آن پیوسته اند گفت: این سازمان 22 دسامبر برای سومین بار متولد شد و من امیدوارم این بار تولد واقعی ساف بوده باشد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تصریح کرد: انتفاضه نخست فلسطین مقاومت مردمی بود اما به مرور از انتفاضه سنگ به کوکتل مولوتوف و سپس به عملیات استشهادی تبدیل شد و در دوره فعلی یعنی بهار عربی ملت ها مثل جریان آبی می ماند که به سونامی تبدیل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: حماس خواهان مقاومت مردمی است اما تمامی گزینه ها فرا روی ملت فلسطین قرار دارد و مردم بر حسب هر دوره خود تعیین کننده خواهند بود.

مشعل درباره تاخیر در تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین نیز گفت: در دیدار با ابومازن درباره حضور برخی شخصیت های تکنوکرات در دولت وحدت ملی گفتگو کردیم اما در عین حال توافق کردیم در این رابطه شتابزده عمل نکنیم و تشکیل چنین دولتی تا ژانویه سال آتی به تاخیر بیفتد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بخش دیگر سخنان خود درباره سوریه گفت: موضع حماس در قبال تحولات کنونی سوریه میانه و توام با واقعیت است. حماس معتقد است بحران سوریه باید از طریق اصلاحات و تحقق خواسته های مردمی صورت گیرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما با خشونت و کمک گرفتن از کشورهای خارجی مخالفیم اما در عین حال در سیاست های نظام سوریه دخالت نمی کنیم و هر کشوری خود مسئول امور داخلی خویش است.

مشعل همچنین شایعات مربوط به اینکه برخی رهبران حماس دمشق را ترک کرده اند تکذیب و اعلام کرد: برخی اعضای حماس به دلایل شخصی همچون تحصیل فرزندانشان از سوریه خارج شده اند و به غزه و اردن سفر کرده اند.

