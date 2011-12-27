5 سال تاخیر برای اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری کافیست

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی افزود: از نگاه جامعه پرستاری این مسئله اصلاً قابل قبول نیست که بعد از گذشت 5 سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هنوز بحث های بودجه و اعتبارات آن در دولت و مجلس مطرح باشد.

وی ادامه داد: زیر ساختهای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری طوری طراحی شده است که اگر اجرا شود می تواند الگویی برای کل نظام سلامت و خدمات پزشکی و پیراپزشکی باشد به خصوص اینکه اجرای صحیح آن بستگی نزدیک به استانداردسازی خدمات پرستاری دارد که همه کارهای آن انجام شده است و مورد تأیید صاحبنظران نظام سلامت و وزارت بهداشت نیز قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تأکید کرد: در استانداردسازی و تعرفه گذاری خدمات پرستاری به شاخص های مهمی توجه شده است که قطعاً رضایتمندی مردم و پرستاران را به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: عواملی که در تعرفه گذاری خدمات پرستاری موثر بوده است متعدد است اما از جمله این عوامل می توان به زمان مناسب ارائه خدمات به بیمار، فرآیند خدمت، مهارت فرد انجام دهنده، شدت مراقبت، پیچیدگی مراقبت، مخاطره مراقبت برای بیمار (بحث قصور)، مخاطره مراقبت برای پرستار (آسیب جسمی یا روانی به پرستار) اشاره کرد.

میرزابیگی افزود: به عنوان مثال از نظر زمان خدمت برای هر خدمت پرستاری از جمله یک فشار خون اگر این کار در زمان مشخص (فرضاً 5 دقیقه) انجام نشود کار یا غیر علمی است یا موجب هدر رفتن و پرت منابع شده است.

وی گفت: بر اساس این شاخصها به ضرایب و k های خدمات پرستاری رسیده ایم که البته باید مطابق استانداردهای خدمات پرستاری باشد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: برای استانداردسازی خدمات پرستاری نیز همه خدمات پرستاری شناخته شده شامل 527 نوع خدمت بر اساس اصول علمی رایج در دنیا استاندارد مشخص تعریف شد و سازمان ملی استاندارد نیز این استانداردها را یکی یکی ثبت ملی می کند.

وی گفت: به علت همین کار بزرگ و بی نظیر بود که سازمان نظام پرستاری در روز ملی استاندارد امسال توانست تنها سازمان در گروه سلامت و تنها سازمان در استانداردسازی خدمات باشد که از سازمان ملی استاندارد کشور لوح تقدیر می گیرد.

میرزابیگی ادامه داد: در همین مسیر نرم افزار استانداردسازی خدمات پرستاری نیز در حال تدوین است و درسنامه استانداردهای خدمات پرستاری نیز برای تک تک بخشهای بیمارستای در حال نگارش است که به زودی آماده شده و در اختیار پرستاران قرار می گیرد.

وی گفت: ممکن است یکی دو سال اول استانداردسازی همه خدمات پرستاری برای پرستاران مشکل باشد اما بعد از مدت کوتاهی ملکه ذهن آنها شده و معلوم است که نفع آن بیش از همه به مردم و بیماران می رسد و البته مردم نیز باید با حقوق خود آشنا شوند با این حال همه این مسیر در صورتی امکانپذیر است که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود و امیدواریم که دولت و نمایندگان مجلس بعد از گذشت 5 سال از تصویب این قانون، اعتبارات آن را برای سال آینده تصویب کنند تا بیش از این شاهد تأخیر در اجرایی این قانون مهم نباشیم.