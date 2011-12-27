۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۳

مهمترین عناوین روزنامه‌‌های صبح سه شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌‌های صبح امروز سه‌شنبه 6 دی‌ماه بدین شرح است.

ایران :
رئیس جمهور در واکنش به جوسازی‌ها درباره مرحله دوم طرح هدفمندی تاکید کرد: پول یارانه را باز هم به مردم می دهیم
500 میلیارد دلار زیان آمریکا از سه دهه تحریم ایران
محرابیان دستار ویژه رئیس جمهور شد

تفاهم:
انتقاد نهاوندیان از نوسان پر افت و خیر نرخ ارز
جدال بانک مرکزی و بازار؛ دلار آزاد 1510 تومان
رئیس کل نظام پرستاری: حقوق پرستاران افزایش می‌یابد
با حضور رئیس جمهور: ‌5830 واحد مسکونی در قم واگذار شد

تهران امروز:
آراش جدید دولت
رئیس دستگاه قضایی پس از شرکت در نشست سران سه قوه خبر داد: سرنخ‌های تازه در پرونده فساد بزرگ
فعالیت مراکز همسرگزینی کلید خورد
مرتضی طلایی: تهران کانون همگرایی می‌شود
مبارزه با مواد مخدر دستور کار سران سه قوه

جام جم :
مراکز همسریابی گسترش می‌یابد
توقف سدسازی در حوزه دریاچه ارومیه
نجات نفتکش عربستانی توسط ناوشکن جماران
برگزاری نشست سران سه قوه به میزبانی آملی لاریجانی

حمایت:
رئیس قوه قضائیه پس از جلسه سران قوا خبر داد: کشف سرنخ‌های جدید در پرونده فساد اقتصادی اخیر
کشتار انقلابیون به فرمان آل خلیفه
وجود 600 هزار خانه کلنگی در تهران

خراسان:
معترضان یمنی: سفیر آمریکا اخراج شود
آیین‌نامه اجرایی مراکز همسرگزینی روی میز دولت
حضور چهره‌های شاخص در سومین روز ثبت نام انتخابات
رئیس سازمان پدافند غیرعامل: ویروس جاسوسی "دوکو" را یک ساعت پس از تولید کشف و کنترل کردیم

دنیای اقتصاد:
نرخ دلار دوباره از 1500 تومان عبور کرد؛ چاره اندیشی برای مهار ارز
پاسخ احمدی نژاد به منتقدان یارانه‌ای
توافق مالی چین و ژاپن
 
شرق:
دیروز با فراخوان احمدی‌نژاد برگزار شد؛ جلسه اضطراری کابینه
مسیحیان ایران در تکاپوی سال نو
سکه 614 هزار تومان

فرهیختگان:
قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی به مرز 108 دلار رسید؛ فروش 100 میلیارد دلاری نفت ایران
آیت‌الله لاریجانی خبر داد: کشف سرنخ‌های مهم در پرونده فساد بانکی
احمدی‌نژاد: تا دو سال آینده اثری از مفتخورها و دیکتاتورها باقی نمی‌ماند
معاون فراری رئیس جمهور عراق: برای محاکمه به بغداد نمی‌روم

قدس:
معاون وزیر خبر داد: مالیات مضاعف در انتظار مالکان بیش از 3 واحد مسکونی
تشکیل کمیته ویژه بازپس گیری باغ قلهک
رئیس سازمان حمایت حمایت داد: برگشت قیمت محصولات لبنی

کیهان:
جنبش وال استریت 100 روزه شد؛ مردم: ایستاده‌ایم
بازگشت قیمت محصولات لبنی به نرخ قبلی
محاکمه مبارک و پسرانش فردا از سر گرفته می‌شود
5830 خانواده در استان قم با حضور رئیس جمهور صاحب خانه شدند

ملت ما:
فارین پالیسی گزارش داد: زیان 500 میلیارد دلاری آمریکا از تحریم ایران
سردار رادان خبر داد: بخشودگی اضافه خدمت سربازان تا 6 ماه پس از اجرای قانون جدید
نایب رئیس اتاق ایران و چین:‌ چینی‌ها از شکاف بین ایران و غرب استفاده کردند
احمدی‌نژاد خبر داد: تهیه 7 طرح تحولی در عرصه اقتصاد

وطن امروز:
نگاه به اقتصاد اروپا در سالی که گذشت؛ سال سیاه یورو
شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت 90 مستقر شدند؛ اخطار به بالگرد بیگانه
تاکید دکتر ولایتی بر مشارکت گسترده در انتخابات

هفت صبح:
همسرگزینی ماموریت جدید وزارت ورزش
روزی 7 قتل آمار جدید نیروی انتظامی
همشهری:
تصمیمی که 6 سال پیش به بار نشست؛ حذف روزانه 8 هزار سفر زائد با 137
مرتضی طلایی: بزرگترین گردهمایی نمایندگان فرهنگی کلانشهرها در تهران برپا می‌شود
فرصت 10 روزه برای اصلاح قیمت فرآورده‌های لبنی
آغاز آزمایشی قانون تخفیف حق بیمه کارفرمایان
