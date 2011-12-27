ایران :

رئیس جمهور در واکنش به جوسازی‌ها درباره مرحله دوم طرح هدفمندی تاکید کرد: پول یارانه را باز هم به مردم می دهیم

500 میلیارد دلار زیان آمریکا از سه دهه تحریم ایران

محرابیان دستار ویژه رئیس جمهور شد

تفاهم:

انتقاد نهاوندیان از نوسان پر افت و خیر نرخ ارز

جدال بانک مرکزی و بازار؛ دلار آزاد 1510 تومان

رئیس کل نظام پرستاری: حقوق پرستاران افزایش می‌یابد

با حضور رئیس جمهور: ‌5830 واحد مسکونی در قم واگذار شد



تهران امروز:

آراش جدید دولت

رئیس دستگاه قضایی پس از شرکت در نشست سران سه قوه خبر داد: سرنخ‌های تازه در پرونده فساد بزرگ

فعالیت مراکز همسرگزینی کلید خورد

مرتضی طلایی: تهران کانون همگرایی می‌شود

مبارزه با مواد مخدر دستور کار سران سه قوه



جام جم :

مراکز همسریابی گسترش می‌یابد

توقف سدسازی در حوزه دریاچه ارومیه

نجات نفتکش عربستانی توسط ناوشکن جماران

برگزاری نشست سران سه قوه به میزبانی آملی لاریجانی



حمایت:

رئیس قوه قضائیه پس از جلسه سران قوا خبر داد: کشف سرنخ‌های جدید در پرونده فساد اقتصادی اخیر

کشتار انقلابیون به فرمان آل خلیفه

وجود 600 هزار خانه کلنگی در تهران



خراسان:

معترضان یمنی: سفیر آمریکا اخراج شود

آیین‌نامه اجرایی مراکز همسرگزینی روی میز دولت

حضور چهره‌های شاخص در سومین روز ثبت نام انتخابات

رئیس سازمان پدافند غیرعامل: ویروس جاسوسی "دوکو" را یک ساعت پس از تولید کشف و کنترل کردیم



دنیای اقتصاد:

نرخ دلار دوباره از 1500 تومان عبور کرد؛ چاره اندیشی برای مهار ارز

پاسخ احمدی نژاد به منتقدان یارانه‌ای

توافق مالی چین و ژاپن



شرق:

دیروز با فراخوان احمدی‌نژاد برگزار شد؛ جلسه اضطراری کابینه

مسیحیان ایران در تکاپوی سال نو

سکه 614 هزار تومان



فرهیختگان:

قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی به مرز 108 دلار رسید؛ فروش 100 میلیارد دلاری نفت ایران

آیت‌الله لاریجانی خبر داد: کشف سرنخ‌های مهم در پرونده فساد بانکی

احمدی‌نژاد: تا دو سال آینده اثری از مفتخورها و دیکتاتورها باقی نمی‌ماند

معاون فراری رئیس جمهور عراق: برای محاکمه به بغداد نمی‌روم



قدس:

معاون وزیر خبر داد: مالیات مضاعف در انتظار مالکان بیش از 3 واحد مسکونی

تشکیل کمیته ویژه بازپس گیری باغ قلهک

رئیس سازمان حمایت حمایت داد: برگشت قیمت محصولات لبنی



کیهان:

جنبش وال استریت 100 روزه شد؛ مردم: ایستاده‌ایم

بازگشت قیمت محصولات لبنی به نرخ قبلی

محاکمه مبارک و پسرانش فردا از سر گرفته می‌شود

5830 خانواده در استان قم با حضور رئیس جمهور صاحب خانه شدند



ملت ما:

فارین پالیسی گزارش داد: زیان 500 میلیارد دلاری آمریکا از تحریم ایران

سردار رادان خبر داد: بخشودگی اضافه خدمت سربازان تا 6 ماه پس از اجرای قانون جدید

نایب رئیس اتاق ایران و چین:‌ چینی‌ها از شکاف بین ایران و غرب استفاده کردند

احمدی‌نژاد خبر داد: تهیه 7 طرح تحولی در عرصه اقتصاد



وطن امروز:

نگاه به اقتصاد اروپا در سالی که گذشت؛ سال سیاه یورو

شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت 90 مستقر شدند؛ اخطار به بالگرد بیگانه

تاکید دکتر ولایتی بر مشارکت گسترده در انتخابات



هفت صبح:

همسرگزینی ماموریت جدید وزارت ورزش

روزی 7 قتل آمار جدید نیروی انتظامی

همشهری:

تصمیمی که 6 سال پیش به بار نشست؛ حذف روزانه 8 هزار سفر زائد با 137

مرتضی طلایی: بزرگترین گردهمایی نمایندگان فرهنگی کلانشهرها در تهران برپا می‌شود

فرصت 10 روزه برای اصلاح قیمت فرآورده‌های لبنی

آغاز آزمایشی قانون تخفیف حق بیمه کارفرمایان