اهداف انتقال منافقین به لیبرتی/ منافقین درپی پناهندگی بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته اظهار داشت که عراق با انتقال اعضای سازمان مجاهدین ( گروهک تروریستی منافقین ) از اردوگاه اشرف در استان دیاله موافقت کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: مقامات بغداد و سازمان ملل متحد روز گذشته توافق کردند خروج این افراد از عراق برای مدتی به تعویق بیفتد تا این مسئله از طریق یک راه حل جدید حل و فصل شود.

به گفته وزیر خارجه آمریکا، اعضای گروهک تروریستی منافقین به طور موقت از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی منتقل می شوند.

پایگاه لیبرتی پیش از این مقر نظامیان آمریکایی در عراق بود که در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در شمال غرب بغداد واقع است. این پایگاه مجتمع بزرگی متشکل از ساختمان های دولتی است که به دست صدام دیکتاتور سابق عراق ساخته شده است.

انتقال منافقین از اردوگاه مملوء از امکانات اشرف به پایگاه لیبرتی با هدف در تنگنا قرار دادن هر چه بیشتر گروهک تروریستی منافقین به عنوان نخستین گام در راستای اخراج این افراد از خاک عراق صورت می گیرد. کلینتون در راستای حمایت از گروهک تروریستی منافقین مدعی شد که با استقرار منافقین در پایگاه لیبرتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان می تواند بر اوضاع آنها نظارت داشته باشد و این گام مهمی در راستای فراهم کردن مقدمات پناهندگی این افراد در کشور سوم خواهد بود.

انتقال گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه نظامی لیبرتی در حالی صورت می گیرد که مردم عراق خواهان خروج کامل منافقین از خاک کشورشان هستند.

منافقین که قرار بود تا اواخر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند با رایزنی های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا مهلت حضورشان در عراق به مدت 6 ماه تمدید شد.

در واقع انتقال پایگاه اشرف از منطقه دیاله به مکان دیگر بر اثر فشارهای مردم عراق که نگرش منفی نسبت به حضور منافقین در خاک کشورشان دارند صورت می گیرد.

در مورد اینکه چرا اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی منتقل می شود برخی بر این باورند مردم دیاله همچون دیگر شهروندان عراقی از حضور تروریست هایی همچون منافقین در خاک کشورشان ابراز انزجار می کنند و لذا احتمال داده می شد ساکنان دیاله شخصا وارد عمل شوند و منافقین را وادار به ترک اردوگاه کنند.

گروهک تروریستی منافقین با پذیرش انتقال از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی به دنبال کسب نظارت مجامع بین المللی و در نهایت پوشش بین المللی برای خود است. به عبارتی دیگر انتقال اردوگاه در وهله نخست برای حفظ امنیت منافقین و حفاظت موقت از آنها صورت گرفته است اما مهمترین هدف محدود کردن امکانات منافقین و در تنگنا قرار دادن آنها است چرا که اردوگاه اشرف در استان دیاله از دهه 80 میلادی مقر منافقین بوده است و طی این مدت میلیاردها دلار برای افزایش امکانات اردوگاه اشرف و رفاه منافقین هزینه شده است تا جایی که در این اردوگاه اراضی کشاورزی، کارخانه، امکانات نظامی و تبلیغاتی و ماهواره ای وجود دارد.

اما پایگاه نظامی لیبرتی همچون یک پادگان است و از امکانات بسیار پایینی برخوردار است به عبارتی دیگر دولت عراق سعی دارد با این اقدام تمرکز منافقین در اردوگاه مملوء از امکانات دیاله را از بین ببرد.

از سوی دیگر این پرسش به ذهن خطور می کند که چرا منافقین با انتقال خود به پایگاه کم امکانات لیبرتی موافقت کرده اند. همانطور که در اظهارات هیلاری کلینتون مطرح شد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان با استقرار منافقین در پایگاه نظامی لیبرتی می تواند بر اوضاع این افراد نظارت داشته باشد و این گام مهمی در راستای فراهم کردن مقدمات پناهندگی منافقین در کشور سوم خواهد بود.

سرکردگان گروهک تروریستی منافقین برای انتقال خود به پایگاه لیبرتی شرط تضمین امنیت اعضای اردوگاه اشرف تحت نظارت سازمان ملل را مطرح کرده اند در حقیقت این گروهک برای کسب پناهندگی بین المللی تلاش می کند تا از این طریق در هر کجای دنیا که پناهنده شد این پوشش بین المللی را همراه خود داشته باشد موضوعی که پذیرش آن از سوی سازمان ملل متحد و عراق به عنوان دولت مقیم بعید است.

صرفنظر از اهداف پیدا و پنهان انتقال منافقین به پایگاه لیبرتی، تخلیه اردوگاه اشرف به عنوان گام نخست در راستای خروج این گروهک از عراق یک پیروزی و دستاورد برای دولت این کشور محسوب می شود.

سمیه خمارباقی