طغیان آفتها یکی از عوامل تاثیرگذار در تخریب جنگلهای کرمانشاه است

حسین سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بهره برداری بی رویه از جنگلها و عدم مدیریت در منابع آبی، از عوامل مهم تخریب جنگل ها در استان کرمانشاه است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تاکید کرد: خشکسالی های اخیر در این چند سال، سبب بروز و طغیان آفتها در منطقه شده است که این عامل طبیعی یکی از عوامل تاثیر گذار در تخریب جنگلهای کرمانشاه است.

سلیمانی با اشاره به تاثیرات منفی تخریب جنگلها گفت: افزایش فشار دی اکسید کربن، افزایش فرسایش خاک پدیده وقوع سیل از نتایج تخریب جنگلها است.

وی افزود: متاسفانه برخی از روستائیان و افراد سودجو با تخریب عرصه های طبیعی و تبدیل آنها به زمینهای زراعتی و کشاورزی ضربات مهلکی به اکو سیستم و زیست بوم استان وارد می کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که نباید فراموش شود، آتش زدن پس چرمزارع، توسط کشاوزران است که باعث وقوع آتش سوزی ها شدیدی در منطقه تاکنون شده است.

سلیمانی گفت: گردشگران و دوستداران طبیعت در هنگام روشن کردن آتش در فضای‌ آزاد، باید از خاموش شدن آتش کاملاً مطمئن شوند.

وی تاکید کرد: 7 درصد آتش سوزیها در مراتع جنگلهای استان کرمانشاه به وسیله رزمایش نیروی نظامی رخ می دهد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: بیشترین آتش سوزی ها در جنگلهای استان کرمانشاه در ماههای خرداد، تیرماه و مرداد اتفاق می افتد که این زمان عامل اصلی آتش سوزیها، آتش زدن پس چر مزارع توسط کشاورزان است.

سلیمانی افزود: آمار آتش سوزی در خرداد ماه امسال نسبت به سال 89 ،18 درصد کاهش داشته است، در خرداد سال گذشته 56 مورد آتش سوزی و در خرداد امسال 18 فقره آتش سوزی گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه، همه دهیاریها به وسایل اطفا حریق مجهز شده اند، گفت: ‌امسال مبلغ 2 میلیارد تومان اعتباری برای تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی و 500 دهیاری پیش بینی شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: جنگلها در زندگی بشر امروزی نقش مهم و اساسی دارند، لذا این اداره در برخورد با متخلفین و تخریب کنندگان عرصه های طبیعی به شدت برخورد می کند.

