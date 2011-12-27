چارچوب صلح دولت افغانستان با طالبان/ تأسیس دفتر طالبان در قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارش اختصاصی خود می نویسد : شورای عالی صلح افغانستان در گزارشی که امروز دوشنبه در اختیار نمایندگی های خارجی حاضر در کابل قرار داد چارچوب های اصلی صلح با طالبان را ترسیم کرد.

به موجب این گزارش، کابل با تاسیس دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر موافقت می کند و هیچ کشور خارجی حق دخالت در گفتوهای صلح کابل-طالبان را ندارد، مگر آنکه این دخالت با موافقت دولت افغانستان بوده باشد.

مذاکره با طالبان تنها به شرطی آغاز می شود که این گروه از خشونت علیه شهروندان افغانی دست کشیده، روابط خود با القاعده را قطع کرده، و قانون اساسی افغانستان را که به حقوق شهروندی و آزادی از جمله حقوق زنان احترام می گذارد را به رسسمیت بشناسد.

در سندی که شورای عالی صلح افغانستان منتشر کرده آمده است : "جمهوری اسلامی افغانستان با گشایش دفتری در دوحه برای این گروه نظامی مخالف (طالبان) موافقت می کند. این دفتر فقط به منظور پیشبرد روند مذاکرات صلح تاسیس می شود."

بر اساس این گزارش، دولت افغانستان ابتدا مایل بود که این دفتر درعربستان و یا ترکیه تاسیس شود اما در ادامه مذاکرات قرار بر این شد که دوحه محل تاسیس دفتر طالبان باشد. در همین رابطه در سند شورای عالی صلح افغانستان آمده است : "ما ترجیح می دادیم که این دفتر در عربستان و یا ترکیه باشد و این به آن معنا نبود که فقط این دو کشور را قبول داریم . برای ما مهم آن بود که این دفتر در یک کشور اسلامی دایر شود."

بر اساس این گزارش، گویا پیشتر مذاکراتی با طالبان در دوحه انجام گرفته بود که به همین دلیل سفیر افغانستان در قطر به کابل احضار شد و "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان از پنهانی برگزار شدن این مذاکرات انتقاد کرد.

همچنین گویا قرار است آمریکا به عنوان پیش درآمدی برای این مذاکرات صلح تعدادی از زندانیان افغانی حاضر در گوانتانامو را به دوحه منتقل کند که این موضوع موجب نگرانی کابل شده است.

به نوشته رویترز، این موافقت که با تلاش های آلمان به نتیجه رسیده می تواند امیدها برای پایان جنگ در افغانستان را زنده کند.

در چارچوب های تعیین شده از سوی دولت افغانستان برای صلح با طالبان آمده است : مذاکره با طالبان تنها به شرطی آغاز می شود که این گروه از خشونت علیه شهروندان افغانی دست کشیده، روابط خود با القاعده را قطع کرده، و قانون اساسی افغانستان را که به حقوق شهروندی و آزادی از جمله حقوق زنان احترام می گذارد را به رسمیت بشناسد.

همچنین در این سند آمده است که روند مذاکرات صلح باید با حمایت پاکستان نیز همراه باشد چون بخشی از اعضای طالبان در این کشور حضور دارند و عدم همراهی آنها با روند صلح به معنای شکست آن پیش از آغاز است.