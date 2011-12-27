نیروهای قراردادی ادارات تعیین تکلیف شوند/ تغییر وضیعت نیروهای قراردادی به پیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شامگاه دوشنبه در جلسه تعیین وضعیت نیروهای قراردادی با اشاره به دریافت حقوق و مزایا این نیروها از اعتبارات عمرانی اظهار کرد: سازمانهای دولتی در خصوص تعیین تکلیف چنین نیروهایی چاره اندیشی اساسی کنند.

وی تعداد نیروهای طرحی شاغل دردستگاههای اجرایی استان را 472 نفر اعلام و تصریح کرد: برای افزایش انگیزه خدمت، کسانی که قبل از اول خرداد ماه سال 87 به هر عنوان در ادارات دولتی مشغول شده اند از حال قراردادی به پیمانی تغییر وضعیت می یابند.

استاندار اردبیل با تاکید براجرای عدالت در مورد نیروهای قراردادی عنوان کرد: نیروهایی که از اول سال 88 در دستگاههای دولتی به کار گرفته شده اند خلاف مقررات بوده و سازمان مربوط جوابگو آنها خواهد بود.

صابری با یادآوری بند 16 آئین نامه نقل وانتقال کارکنان از کلان شهرها اضافه کرد: کارشناسان مراکز استانها که با قراداد کار معین به کار گرفته شده اند به شرط انتقال به مناطق کمتر توسعه یافته تغییر وضعیت یافته و از حالت قراردادی به پیمانی تبدیل می شوند.



