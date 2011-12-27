رعایت قانون توسط عوامل اجرایی انتخابات باعث افزایش اعتماد مردم در انتخابات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال صفری، صبح چهارشنبه در جلسه اعضای هیئت اجرایی انتخابات این شهرستان گفت: اجرای صحیح انتخابات و مبتنی بر قوانین و مقررات، به نحو عادلانه و شفاف و اصل بی طرفی در دستور کار ستاد انتخاباتی شهرستان روانسر باشد.



فرماندار شهرستان روانسر با تاکید بر تعامل و هماهنگی بیشتر بین اعضای هیئت های اجرایی و نظارت، افزود: دست اندرکاران انتخابات و هیئت های نظارت بایستی به هر نحو ممکن از تک تک آرا مردم پاسداری و انتخابات سالمی را برگزار کنند.



رئیس ستاد انتخابات شهرستان روانسر، فعالیت هیئت های اجرایی انتخابات را مهم دانست و گفت: رعایت قانون و پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی توسط عوامل اجرایی انتخابات باعث ایجاد افزایش اعتماد مردم و گرم شدن رقابتهای انتخاباتی می شود.



صفری در پایان تاکید کرد: براساس فرامین مقام معظم رهبری ما با تمام توان برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم تلاش خواهیم کرد و امیدواریم با حضور گسترده مردم در انتخابات 12اسفند امید دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را نا امید کنیم.



