آشنایی با نقاط ضعف و قوت مجمع جهانی اهل بیت/ تبیین استراتژی اصلی مجمع

حجت الاسلام عبدالحسن نواب عضو شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به بیست و یکمین سالگرد تأسیس مجمع (10 دیماه) اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: مجمع جهانی اهل بیت بنا به پیشنهاد جمعی از علمای شیعه شرکت کننده در نخستین کنفرانس جهانی اهل بیت و تأیید مقام معظم رهبری در سال 1369 تشکیل شد.

وی افزود: مجمع جهانی اهل بیت دارای استقلال اداری- مالی است و مقر اصلی آن در تهران بوده و در هر یک از شهرهای ایران و سایر کشورهای جهان شعب یا دفاتری دارد. این مجمع با هدف احیا و گسترش فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی(ص) و حراست و دفاع از حریم قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت، ایجاد و تقویت وحدت در میان پیروان اهل بیت(ع)، دفاع از حقوق مسلمین و پیروان اهل بیت و کمک به رشد و اصلاح وضعیت فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیروان اهل بیت تشکیل شد.



تشریح سه دوره از فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت

وی به تشریح سه دوره از فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت(ع) پرداخت و گفت: این دوره بیست و یک ساله فعالیت مجمع را می توان به سه دوره ایجاد و رشد، افول و دوران جدید تقسیم کرد؛ یک مرحله فعالیت مجمع از ابتدای تأسیس از سال 1369 تا 1373 را شامل می شود که در این زمان مجمع مراحل تولد و راه اندازی را طی می کرد اما یکباره در سال 1373 مجمع با روند ادغام مراکز فرهنگی مواجه شد که منجر به تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گردید.

نواب دوران فعالیت مجمع را از سال 1374 تا 76 دوران تضعیف توصیف کرد و افزود: شاید بتوان گفت مقام معظم رهبری به اندازه مجمع جهانی اهل بیت احکام صادر نکرده باشند ایشان برای افرادی چون آیت الله جوادی آملی، آیت الله مؤمن، آیت الله مجتهد شبستری، آیت الله واعظ طبسی، ایت الله جنتی، آیت الله سید محمد فضل الله، سید حسن نصرالله، سید ساجد نقوی و .... احکام ویژه ای صادر فرمودند. اما وقتی ادغام صورت گرفت و قرار شد مجمع جهانی اهل بیت به اداره کلی در سازمان فرهنگ تبدیل شود همه آقایان به جز آیت الله مصباح و آیت الله مجتهد شبستری استعفا کردند.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب یادآور شد: از 1376 مرحله جدیدی برای مجمع جهانی اهل بیت(ع)شروع شد و مجمع به سمت استقلال رفت و در این زمان از حضرت آقا خواسته شد از آنجایی که مجمعین(مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت)دولتی نیستند پس تنها فعالیتهای دولتی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادغام شوند.



دستیابی شیعه به سهم خویش در جهان استراتژی اصلی مجمع جهانی اهل بیت(ع) است

وی با بیان اینکه با وجود تلاشهای بسیاری که صورت گرفته است اما مجمع جهانی اهل بیت با آنچه که باید باشد خیلی فاصله دارد، تأکید کرد: برای مجمع چشم انداز 20 ساله ای نوشته شده است که متأسفانه به دلیل کمبود منابع مالی و تنها بودن کشور ایران در این زمینه هنوز نتوانسته به اهداف مورد نظر خود کاملا دست یابد.

حجت الاسلام نواب دستیابی شیعه به سهم خویش در جهان را استراتژی مجمع جهانی اهل بیت(ع)اعلام کرد و افزود: شیعه 4 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد و باید امکان دستیابی به حق خود از نظر قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه ای و... در جهان را داشته باشد. شیعه اقلیتی است در جهان که باید به سمتی حرکت کند که حداقل 4 درصد ثروت، 4 درصد دانشمندان جهان،4 درصد سهم سیاسی جهان و... را برای شیعه فراهم کند. البته شهرت شیعه و فرهنگ شیعی بعد از انقلاب در حد زیادی شناخته شده است.

وی به تشریح نقاط قوت و ضعف فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت(ع) پرداخت و یادآور شد: مجمع در بخش ارتباطات و انتشارات خوب عمل کرده اما در بخش بسیج امکانات شیعه به نفع شیعه توفیق کمتری داشته است.

عضو شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) خوشنامی را از نقاط مثبت و سرمایه اصلی مجمع دانست و افزود: مجمع جهانی اهل بیت از آنجایی که غیردولتی است بهتر می تواند عمل کند.

وی عدم حمایت اقتصادی جدی از سوی آحاد شیعه و نداشتن منابع مالی برای اجرای برنامه های چشم انداز 20 ساله را از مهمترین موانع فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت برشمرد و گفت: مثلا یکی از اهداف 5 ساله تدوین شده در چشم انداز 20 ساله مجمع رفع بی سوادی از شیعیان جهان بود که به دلیل کمبود بودجه و امکانات کمتر موفق بودیم.

ملاحظات برخی شیعیان یکی از موانع توفیق مجمع جهانی اهل بیت

وی افزود: یکی دیگر از دلایل عدم توفیق مجمع در اجرای برنامه هایش، ملاحظه کاری بعضی از شیعیان به ویژه ثروتمندانشان است؛ به دلیل اینکه مقر مجمع در ایران است و حساسیتهایی که غرب بر روی ایران دارد برخی شیعیان به دلیل منافعشان تمایل ندارند مراودات داشته باشند البته رفع این مسئله راهکارهای زیادی دارد.



وی سومین مانع را تلاشهای دشمن در پراکنده کردن گروههای شیعی توصیف کرد و یادآور شد: دشمن روی گروههای شیعی کار می کند تا منسجم نشوند. دشمن در لایه های مختلف از وحدت رهبری تشیع جلوگیری می کند؛ بالاخره همکاری با مجمع از سوی شیعیان یعنی پذیرفتن وحدت رهبری دشمن مانع این کار می شود.



حجت الاسلام نواب افزود: بنابراین یکسری از مشکلات به مجمع و یکسری از مسائل به خود جامعه شیعه برمی گردد که گاهی می بینیم برخی از شیعیان گرفتار خرافه، جهل، عقب ماندگی و... هستند و حتی اختلاف نظر فقها در برخی از مسائل در عدم این وحدت تأثیر می گذارد.

عضو شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت از نظر جغرافیایی بیشترین مشکلات شیعیان را در کشورهای فقیر از جمله آفریقا و افغانستان دانست و گفت: با اینکه فرهنگ این شیعیان بسیار بالاست اما از نظر زندگی اجتماعی و اقتصادی پایین هستند و بالاترین خدمت به شیعیان بالا بردن سطح فرهنگی آنهاست و ما باید سطح فرهنگی و علمی آنها را بالا ببریم تا بتوانند مشکلات خود را در کشورهایشان حل کنند.

وجود 250 میلیون شیعه دوازده امامی در جهان

وی در پاسخ به این سؤال که چقدر مجمع جهانی اهل بیت(ع)در اشاعه مکتب شیعه موفق بوده است؛ گفت: مهمترین مسئله این است ابتدا ما موجودی خود را حفظ کنیم الان شیعه کم قدرت ندارد و همینکه نیروها را منسجم کنیم و بازآفرینی کنیم بسیار مؤثر است، آیا می دانید 250 میلیون شیعه داوزه امامی منسجم متحد همدل و هم عقیده چقدر می تواند کارساز باشد.



وی تأکید کرد: شیعه اگر خود را با توجه به نقطه قوتش که همانا فرهنگ والایش است بازسازی کند بسیار تأثیرگذار است. در دنیای جهالت امروز شیعه به عقلیه و عدلیه معروف است. در علم کلام به شیعه عقلیه و عدلیه می گویند یعنی یکی از منابع استنباطی ما عقل است و الان دشمن خونی ما شیعیان را تحمل نمی کند اما می داند که ما اهل ترور و قتل و خشونت نیستیم.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در مورد موضع مجمع جهانی اهل بیت در وقایع بحرین نیز گفت: مجمع جهانی اهل بیت آنچه در توان داشت در این خصوص انجام داد که همان خبررسانی و روشنگری و نامه نگاری برای علما بود و این اخبار را لحظه به لحظه از طریق ”خبرگزاری ابنا" به جهان مخابره می کند.

وجوهات، وقف و مالیات سه راه کمک به فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت

حجت الاسلام نواب با اظهار تأسف از عدم توجه ثروتمندان داخل ایران به مجمع جهانی اهل بیت(ع) یادآور شد: متأسفانه کانونهای ثروت جابجا شده است؛ در قدیم الایام تجار بزرگ در بازار بودند و پشت علمای بزرگ نماز می خواندند و وجوهات خود را پرداخت می کردند و در کارهای خیر شریک می شدند و به بودجه خود بسیاری از کتب اهل بیت(ع) را چاپ می کردند اما الان کانون ثروت از بازار به برخی آدمهای تازه به دوران رسیده منتقل شده که دیگر همسایه و شریک و حاضر در مسجد نیستند.

وی در پایان تأکید کرد: البته الان هم همان بخش متدین ثروتمند می تواند ثلث و وجوهات خود را در راه کمک به اهداف مجمع دارند هزینه کند و از سوی دیگر حتی شیعیانی که ظاهرا تقیدات مذهبی ندارند اما عاشق اهل بیت و مکتب تشیع هستند می توانند در جهت وقف یا مالیاتشان به مجمع کمک کنند.