تصویر امروزی کودک نابغه قرآنی با نهمین شماره «آیه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علم‌الهدی، یوسف کنعان، قرآن و عترت، فرهنگ و هنر، آخرین سفر، قفس باز، شبکه قرآن و بصیرت از جمله بخش‌های این مجله هستند که به تازگی منتشر شده است.

«یوسف کنعان» ویژه امام موسی صدر و با گفتگویی با سیده حورا صدر فرزند امام موسی صدر آغاز می‌شود و در ادامه به یادداشت‌ها و مقالاتی چون «امام موسی صدر؛ قصه ناگفتنی»، «ما موسی هستیم» و «تحقیق‌های بی‌نتیجه» می‌رسد.

«آخرین سفر» هم بخشی ویژه سفر آخرت است. «همیشه به آسمان نگاه کن»، «ماجرای مرگ و مردم»، «رضوان در رضوان» و «با مرده راحتم» مطالبی است که در این بخش منتشر شده است.

و اما یکی از بخش‌های جالب نشریه «قفس باز» ویژه رفتار با حیوانات است. «اسلام؛ دینی که برای حیوانات احترام قائل است»، دیدگاه‌های حجت‌الاسلام یوسفی‌مقدم درباره رابطه انسان و حیوان که وی قفس را مصداق بارز بی‌اخلاقی می‌داند و «پارک وحش به جای باغ وحش» به روایت یک شکارچی دوربین به دست مطالبی است که در این بخش منتشر شده است.

در بخش فرهنگ و هنر، مروری بر فیلم «یک حبه قند» ساخته رضا میرکریمی، مطلبی درباره رضا امیرخانی و دیدگاه‌هایش، گفتگو با شیخ یوسف حسین از معلمان سابق مدرسه جبل عامل درباره شهید مصطفی چمران منتشر شده است.

این مجله یک بخش خود را به معرفی و بررسی شبکه قرآن رسانه ملی اختصاص داده که در قالب گفتگو با دست‌اندرکاران این شبکه و کارشناسان این عرصه منتشر شده است.

گزارشی از جلسات تفسیر قرآن آیت‌الله جوادی آملی در مسجد اعظم قم، جستاری در زندگی امام موسی کاظم (ع) به بهانه سالروز ولادت ایشان و جستاری پیرامون قرآن‌های منسوب به حضرت رضا (ع) نیز در بخش قرآن و عترت آورده شده است.

فعالیت قرآنی حوزه در گفتگو با سیدمحمد حسین طباطبایی، کودک نابغه قرآنی معروف به علم الهدی و خاطرات اولین همدرس او بخش‌های دیگر این مجله را به خود اختصاص داده است.

«ایستاده با چشمان باز» هم بازخوانی مبارزات نواب به بهانه نزدیکی به سالروز شهادتش است که نشریه با آن به پایان می‌رسد.