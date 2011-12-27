۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۸

باقر لاریجانی اعلام کرد:

اساتید و محققان پزشکی صاحب یک چهارم مقالات پراستناد ایرانی در دنیا

اساتید و محققان پزشکی صاحب یک چهارم مقالات پراستناد ایرانی در دنیا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: یک چهارم مقالات پر استناد ایرانی مربوط به گروه پزشکی است و گروه علوم پزشکی پس از شیمی و مهندسی پراستنادترین حوزه را در اختیار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست رئیس بنیاد ملی نخبگان و مدیران این بنیاد با استعدادهای برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، افزود: ما در سال 2000 در علوم پزشکی 29 درصد رشد داشته ایم که این میزان در سال 2011 به 39 درصد رسیده است.

وی با اشاره به میزان تولید علم در گروه علوم پزشکی گفت: 37 درصد مقالاتی که در اسکوپوس نمایه شده متعلق به پزشکی است  و در حال حاضر نیز 66 درصد تولیدات علمی ایرانی در اسکوپوس به تولیدات علمی دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص دارد.

لاریجانی افزود: ما در سال 2000 در علوم پزشکی 29 درصد رشد داشته ایم که این میزان در سال 2011 به 39 درصد رسیده است. یک چهارم مقالات پر استناد ایرانی مربوط به گروه پزشکی است و این گروه پس از شیمی و مهندسی پراستنادترین حوزه را در اختیار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: امیدواریم که دولت مصوبه شرکت های دانش بنیان را زودتر ابلاغ کند تا دانشگاهها و قطب های علمی با حمایت از استعدادهای برتر بتوانند آنها را در این مسیر کمک کنند.

