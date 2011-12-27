۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

حسینی در گفتگو با مهر:

450 دستگاه خودرو فرسوده در ناوگان حمل و نقل خراسان جنوبی فعالیت می کند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی از فعالیت 450 دستگاه وسیله نقلیه فرسوده در ناوگان حمل و نقل برون شهری این استان خبر داد.

مهدی حسینی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: در حال حاضر 452 وسیله نقلیه برون شهری فرسوده در سیستم ناوگان حمل و نقل برون شهری وجود دارد که باید طی برنامه زمان بندی شده نوسازی شود.

وی اضافه کرد: از این تعداد 325 دستگاه کامیون، 39 دستگاه اتوبوس و 88 دستگاه مینی بوس فرسوده در جاده های استان تردد می کنند.

حسینی از پرداخت تسهیلات برای نوسازی ناوگان برون شهری خبر داد و گفت: در این راستا امسال طبق هماهنگی های انجام شده طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل باری فرسوده با همکاری مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و شرکت های خودروساز اجرا می شود.

وی عنوان کرد: در این راستا متقاضیان واجد شرایط باید مطابق شرایط اعلام شده به نمایندگی های شرکت خودروساز مورد نظر مراجعه و نسبت به نوسازی خودرو اقدام کنند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی با بیان اینکه خودروهایی مشمول طرح نوسازی می شوند که عمر آنها 35 سال و بالاتر است، افزود: این متوسط میانگین سن برای اتوبوس 25 سال و برای مینی بوس 35 سال تعیین شده است.

جلوگیری از تردد مینی بوس های فرسوده در برنامه است

حسینی با اشاره به فعالیت 29 شرکت حمل و نقل مسافر و 44 شرکت حمل بار در استان، بیان داشت: بالغ بر هزار و 169 راننده تحت پوشش شرکت های حمل و نقل مسافر و شش هزار و 603 راننده تحت پوشش شرکت حمل و نقل بار هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: به دلیل بالا بودن میانگین عمر مینی بوس در این استان تردد نکردن این وسایل نقلیه در برنامه قرار دارد.

