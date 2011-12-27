تلفات سیل فیلیپین به 1453 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات فیلیپینی اعلام کردند 891 نفر در شهر "کاگایان داورو"، 461 نفر در شهر "لیگان"، 47 فر در استان "بوکیدنون" ، 39 نفر در مرکز استان "نگرو" و 15 فرد دیگر در استان های جنوبی کشته شدند.

توفان گرمسیری همچنین باعث لغزش زمین در نزدیکی شهر "پیورتو پرینسسا" شده و گفته می شود در حال پیشروی به سمت دریای جنوبی چین است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار می رود و حدود 3 و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در بر می گیرد.

یک سخنگوی ارتش فیلیپین با اشاره به اعزام هلیکوپترها و قایق ها برای جستجوی مناطق ساحلی به منظور یافتن مفقودین گفت تاکنون دهها هزار نفر از مناطق سیل زده بیرون برده شدند.

