انتخابات مجلس شورای اسلامی بر پایه امانتداری و قانون مداری است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی عصر دیروز در جلسه انتخاب هیئت اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس در شهرستان پاکدشت که با حضور معتمدان اصلی انتخابات، اعضای هیئت بازرسی و شورای نگهبان و مسئولان کمیته های مختلف شهرستان و اعضای ستاد انتخابات برگزار شد، افزود: با عنایت به این اصول مهم و توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات، امیداست چون گذشته انتخاباتی سالم وبه دور از هرگونه تنش را شاهد باشیم.

وی بیان کرد: انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت اجرایی انتخابات به مثابه مکلف شدن به حفظ و صیانت از آرای مردمی است و بر لزوم امانتداری از آرای مردمی برای برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری مردم تأکید می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت توضیحاتی پیرامون روند اجرای انتخابات در شهرستان و تمهیداتی که از سوی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات پرشور اندیشیده شده است پرداخت.

وی ابراز امیدواری کرد که در شهرستان پاکدشت با توجه به تجارب بالا در برگزاری چندین انتخابات گذشته هیچ گونه مشکلی ایجاد نخواهد شد.

گفتنی است در این جلسه حاضران پس از بحث و تبادل نظر و رأی گیری کاندیدای هیئت اجرایی، هشت نفر را به عنوان عضو اصلی و پنج نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب کردند.