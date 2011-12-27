شهرک صنعتی شهدای محمودآباد گازرسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد در مراسم افتتاح طرح گازرسانی محمودآباد گفت: رسـالت شهرکهـای صنعتی بر اجرای سـریع زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی بوده و با توجه به اجرای طرح هدفمنـدی یارانه ها و حمایت دولت از بخش صنعت و تولیـد، شاهد تکمیل اجرای پروژه گازرسـانی و اتصـال شهرک صنعتی محمودآباد به شبکه گاز طبیعی هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران افزود: گاز طبیعی در مسیر تولید و صنعت، قابلیتهای فراوانی را برای واحدهای صنعتی و تولیدی دربرخواهد داشت که از جمله این قابلیت ها می توان به کاهش هزینه های جاری ناشی از جایگزینی سوخت طبیعی به جای سوخت فسیلی اشاره کرد که نقشی حیاتی برای این واحدها دارد.

وی بیان داشت: در پروژه گازرسانی شهرک صنعتی شهدای محمودآباد، 6.5 کیلومتر لوله گذاری انجام شده و با صرف هزینه ای بالغ بر پنج هزار و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات منابع ملی و داخلی به بهره برداری رسیده است.

وفایی نژاد افزود: امیدواریم در سال جهاد اقتصادی با تلاش مضاعف در اجرای پروژه های در حال انجام ، در شهرکها و نواحی صنعتی ز تمام ظرفیتها استفاده کنیم تا شاهد رشد، بالندگی و شکوفایی صنعت مازندران باشیم.