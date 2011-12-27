رونمایی از "آی- پد 3" در روز تولد استیو جابز

به گزارش خبرگزاری مهر، 24 فوریه سالروز تولد استیو جابز، بنیانگذار اپل است که 5 اکتبر پس از سالها مبارزه با سرطان پانکراس درگذشت. به همین دلیل، کوپرتینو تصمیم گرفته است در بزرگداشت این روز از "آی- پد 3" رونمایی کند.

این اولین بار نیست که درباره عرضه "آی- پد 3" در سال 2012 صحبت می شود اما شایعاتی که اکنون منتشر شده اند یک تاریخ مشخص را برای رونمایی از این محصول ارائه می کنند.

همچنین برپایه شایعات دیگری، قرار است سیستم دستیار دیجیتالی اپل (سیری) که برای اولین بار در "آی- فن 4S" به کار گرفته شد در نسل سوم تبلت اپل نیز دیده شود.

این اخبار تائید نشده نشان می دهند که "آی- پد 3" دارای نمایشگر "رتین" خواهد بود که از آن در مدلهای جدیدتر "آی- فن" استفاده می شود.

براساس گزارش "پی سی مگزین"، دوربین 8 مگاپیکسلی که در "آی- فن 4S" وجود دارد نیز در نسل سوم "آی- پد" به کار گرفته خواهد شد.