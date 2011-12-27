آخرین خبر از امام موسی صدر / مرگ طبیعی در سال 1998

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی اعلام کرده بود نتایج تحقیقات درباره سرنوشت امام موسی صدر اعلام خواهد شد.

در همین راستا یک منبع مطلع در این شورا در گفتگو با روزنامه اللواء لبنان اظهار داشت: امام موسی صدر در سال 1998 در همان زندانی که از سال 1978 در آن تحت بازداشت دستگاه امنیتی رژیم قذافی قرار داشت، به طور طبیعی درگذشت.

وی افزود: بر مبنای اطلاعاتی که در دست داریم در تابستان 1998 در حالی که در زندان مرکزی طرابلس در سلول زیرزمینی بازداشت بوده به مرگ طبیعی درگذشته است. البته امام موسی صدر در شرایط بهداشتی نامناسبی در سلولی قرار داشته که دقیقا زیر اتاق رئیس زندان بوده تا به شدت تحت مراقبت قرار داشته باشد.

این منبع آگاه تاکید کرد: بنابر دستورات شخص قذافی جسد امام موسی صدر در سردخانه زندان نگهداری می شد و ما مطلع هستیم که این جسد به مدت 12 سال تا زمان آغاز انقلاب علیه قذافی در همین زندان قرار داشته است. البته دلایل نگهداری جسد در زندان همچنان بر ما پوشیده است.

وی در پاسخ به این سوال روزنامه لبنانی در این باره که چرا شورای انتقالی لیبی درباره این مسئله به صورت شفاف و رسمی بیانیه صادر نمی کند، اظهار داشت: تحقیقات فوری ما نشان داد که جسد امام موسی صدر در هنگام آزاد شدن برخی زندانیان با اوامر صادر شده از سوی نزدیکان قذافی از زندان خارج شده تا نشانه های جنایتی که بیش از 30 سال رژیم قذافی از آن فرار می کرد، مخفی نگاه داشته شود.

این منبع آگاه در شورای انتقالی لیبی افزود: پیش بینی می کنیم پیکر امام موسی صدر به همراه برخی اجساد دیگر در یک قبر دسته جمعی در یکی از مناطق طرابلس (پایتخت لیبی) دفن شده باشد. البته این جسدها اخیرا بیرون کشیده شده و تحقیقات درباره هویت مدفون شدگان از جمله امام موسی صدر ادامه دارد.

وی درباره "شیخ محمد یعقوب" و "عباس بدرالدین" دو تن از همراهان امام موسی صدر نیز اظهارداشت: تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره آنان بدست نیاورده ایم. خاطرنشان می شود روزنامه اللواء لبنان جزیئات این گفتگو را در اختیار مراجع ذیربط لبنان قرار داده است.