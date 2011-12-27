متهمان پرونده فساد مالی تعلیم دیده بودند لب باز نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در جمع روسای کل دادگستریها و دادستانهای کشور با اشاره به پرونده فساد مالی اخیر گفت: این پرونده ضربه‌ای بود برای اعتبار نظام و امیدواریم نظام بسیج شود تا با این فساد برخورد شده و حیثیت نظام حفظ شود. همه دلسوزان نظام از وقوع این جرم ناراحت هستند. هرچند که متاسفانه تمام بار مسئولیت رسیدگی به این پرونده بر دوش قوه قضائیه است ولی باید بگویم که وسعت این فساد وسیع است.

وی افزود: دستگاه قضا باید با مستندات کار کند و نمی‌توانیم با شعار روزنامه‌ها نظر و رای دهیم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه تا مدتها متهمان آموزش دیده بودند تا لب باز نکنند، گفت: خیلی طول کشید تا سرنخهایی پیدا کنیم ولی دوستان از دادستانی کل کشور و دادستانی تهران توانستند مطالب و اسناد جدید به دست آورند و اوایل بسیاری از مسئولین این شرکتها مورد رسیدگی قرار گرفت و عده‌ای دستگیر و بازجویی شدند و اموال کشف شده در تهران رسیدگی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شنیده شده است در گوشه و کنار کشور متهمان اموال و داراییهایی دارند که مورد شکایت قرار گرفته است، گفت:‌ از روسای دادگستریها می خواهم پرونده‌ها را در استانها متوقف کنند تا جهت رسیدگی در مرکز مخدوش نشود.

وی همچنین در مورد برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: فرماندهی ناجا و ستاد مبارزه با مواد مخدر را دعوت کرده‌ایم تا در بحث پیشگیری و مقابله با جرایم مواد مخدر اقدامات اساسی‌تری انجام دهیم. امروز هم با وزرای مرتبط با مواد مخدر جلساتی داریم و ا ز تمامی روسای دادگستریها می خواهم تا عزم خود را جزم کنند تا این آثار مخرب در جامعه مقابله و پیشگیری شود.

آملی لاریجانی افزود: متاسفانه وضعیت تبلیغات به خصوص در بحث مواد مخدر صنعتی و روانگردانها خطر بزرگی برای جامعه دارد و باید تلاش کنیم تا معتادان در مراکز درمانی بازپروری شده و به جامعه باز گردند.