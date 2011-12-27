به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق جدید نفتی ایران و افغانستان برای صادرات فرآورده های مختلف نفتی به این کشور همسایه گفت: از سال گذشته تاکنون صادرات فرآورده های مختلف نفتی همچون گازوئیل و بنزین به صورت محموله به محموله در افغانستان انجام شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه با امضای یک قرارداد جدید قرار است سالانه یک میلیون تن انواع فرآورده های نفتی به افغانستان صادر شود تصریح کرد: با امضای این قرارداد جدید میزان صادرات فرآورده های نفتی ایران به افغانستان حدود 5 برابر می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه مطابق با توافق انجام گرفته به طور متوسط سالانه از مجموع کل یک میلیون تن فرآورده نفتی 60 تا 70 درصد گازوئیل، 25 درصد بنزین و 10 درصد سوخت هواپیما به افغانستان صادر می شود اظهار داشت: فروش این فرآورده های نفتی بر اساس قیمت های بین المللی انجام می شود.

این مقام مسئول در پاسخ به مهر در تشریح برنامه های صادرات بنزین ایران از سال آینده، تاکید کرد: تا اواسط سال 1391 طرح های جدید توسعه و بنزین سازی در پالایشگاههای نفت تهران، لاوان، امام خمینی شازند، آبادان، تبریز، اصفهان و بندرعباس راه اندازی خواهد شد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اعلام اینکه با راه اندازی این طرحهای جدید بنزین سازی امکان افزایش صادرات بنزین کشور فراهم می شود بیان کرد: در شرایط فعلی هیچ گونه محدودیتی برای صادرات نفت کوره توسط ایران به بازارهای بین المللی وجود ندارد.

ضیغمی همچنین با اشاره به شکسته شدن رکورد صادرات فرآورده های مختلف نفتی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون یادآور شد: در این مدت نفتای سبک و سنگین (بنزین پایه) نفت سفید ، گازوئیل و نفت کوره به بازارهای مختلف بین المللی صادر شده است.