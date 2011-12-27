99 درصد جمعیت شهری استان تهران از نعمت گاز بهره می برند

یعقوبعلی حسینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر در کشور ما از 75 میلیون نفر جمعیت،64 میلیون نفر از گاز طبیعی بهره مند هستند که این رقم 900 شهر، بیش از 10 هزار روستا، تمام نیروگاهها و کارخانجات را شامل می شود.

وی گفت: بیش از 30 هزار صنایع و دو هزار CNGدر کشور از گاز طبیعی بهره می برند که تمام اینها از برکات نظام و انقلاب است.

مدیرکل گاز استان تهران ادامه داد: در استان تهران وهمچنین استان البرز که هنوز هم با استان تهران محاسبه می شود، در مجموع 62 شهروجود دارد که تمام 62 شهر گازرسانی شدند که آخرین شهرآن هم طالقان بوده که در دو ماه گذشته عملیات گازرسانی آن آغاز شد.

وی بیان کرد: 36 سال از عمر گازرسانی تهران به عنوان اولین شهر گازرسانی شده می گذرد وشهرلواسان نیز به عنوان جوانترین شهر گازرسانی شده مطرح است که کمتر از دو سال از عمر گازرسانی آن می گذرد.

تمام روستاهای لواسانات گازدار می شوند

این مسئول افزود: حداکثر تا پایان سال 91 تمام روستاهای لواسانات که واجد شرایط هستند از نعمت گاز بهره مند می شوند که امید است که بعد از سال 91 هیچ روستای واجد شرایطی در لواسانات، از این نعمت بی بهره نباشد.

وی یادآور شد: روستاهای واجد شرایط گازرسانی خواهند بود که فاصله آن با خط انتقال گاز بیش از 15 کیلومتر نباشد.