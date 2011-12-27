اقدام نظامی علیه تهران تراژدی است/ اعتراف به جاسوسی از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،"مارتین دمپسی" درگفتگو با روزنامه دیلی تلگراف درادامه رویکرد خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد: خرسندم بگویم که اگر تمام گزینه ها برای متوقف کردن برنامه هسته ایران پاسخ نداد از گزینه نظامی استفاده می کنیم.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا اخیرا تاکید کرد تمام گزینه ها در قبال برنامه هسته ای ایران روی میز است و در حال بررسی آنها هستیم.

رئیس ستاد مشترک آمریکا با اشاره به عواقب ماجراجویی علیه ایران گفت: بزرگترین نگرانی من این است که احتمالا در تصمیم گیری درقبال ایران دچاراشتباه شویم و این محاسبه اشتباه می تواند ما را وارد جنگی کند که یک تراژدی را برای منطقه و جهانیان رقم می زند.

وی در ادامه به همکاری آمریکا با رژیم صهیونیستی برای انجام عملیات های جاسوسی از ایران اعتراف کرد اما در عین حال از پاسخ به این پرسش که آیا ارتش ایالات متحده در حال جمع آوری اطلاعات خود از ایران با استفاده از هواپیماهای جاسوسی است، یا نه خودداری کرد.

مارتین دمپسی پیشتر در گفتگو با سی ان ان گفته بود: سقوط هواپیمای شناسایی آمریکا پایانی بر تلاش های ایالات متحده برای پی بردن به آنچه که در ایران اتفاق می افتد نخواهد بود.

اظهارات خصمانه مقامات غربی علیه برنامه هسته ای ایران درحالی است که ایران پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا کرده و عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و برنامه هسته ای خود را با اهداف صلح آمیز معرفی کرده است.