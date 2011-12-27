20 دانشگاه کشور دارای بیشترین آمار استعدادهای برتر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهراب پور در نشست رئیس بنیاد ملی نخبگان و مدیران این بنیاد با استعدادهای برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، افزود: بر اساس تعداد دانشجویان استعداد برتر، به دانشگاهها بودجه داده می شود که باید این بودجه در محل خود و صرف نخبگان در آن دانشگاهها شود.

وی اظهار داشت: جمع آوری نظرات دانشجویان و دانش آموختگان استعدادهای برتر درباره آیین نامه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان، برای ما مهم است و پس از جمع بندی این نظرات امکان بازبینی برخی از این آیین نامه ها وجود دارد. به هر حال آیین نامه ها کامل نیست و ما بر اساس بازخورد استعدادهای برتر می توانیم آن را بازنگری کنیم.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تسهیلاتی که به دانشجویان استعداد برتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داده می شود، گفت: تمام تسهیلاتی که داده می شود در نهایت به منظور جذب نخبگان در کشور و اشتغال آنها برای کارآفرینی است.