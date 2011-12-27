۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

میرخانی:

صدور مجوز واردات ماشین آلات مستعمل به استانها واگذار شد

تهران – خبرگزاری مهر: معاون امور تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از واگذاری صدور مجوز واردات ماشین آلات مستعمل به استانها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میر خانی گفت: با واگذاری و تفویض اختیارتعیین شده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت به استانها، از این به بعد مراجعه و درخواست صنعتگران قیم استانها در همان محل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرند.

وی افزود: البته رعایت شرایط لازم برای صدور مجوز ماشین آلات مستعمل به داخل کشور هنوز تغییر نکرده و همچنان لازم الاجرا است.

این مسئول بیان کرد: دارا بودن حداکثر پنج سال عمر ساخت ماشین آلات مستعمل، تأیید مراجع ذیصلاح مبنی بر عدم ساخت داخل و بالا بودن سطح تکنولوژی ماشین آلات وارداتی از جمله این شرایط است.

وی ادامه داد: در خواست صنعتگران پس از بررسی کارشناسی و تأیید نیاز در صورت تطبیق با شرایط فوق و تأیید کارگروه مربوطه با اخذ تعهد نصب ماشین در محل مجاز، موضوع فعالیت پروانه سریعاً مورد اقدام قرار می گیرد.

