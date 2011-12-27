تشکیل نخستین جلسه انتخاباتی شورای نگهبان، دادستانی و وزارت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح سه‌شنبه در جلسه فصلی روسای کل دادگستریها و دادستانهای کل کشور که با حضور رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای نگهبان برگزار شد، گفت: اولین جلسه هماهنگی میان وزارت کشور، شورای نگهبان و قوه قضائیه در خصوص پیشگیری از جرایم انتخاباتی و مقابله با مجرمان برگزار شد که نتیجه آن اعلام می شود.

وی افزود: یکی از وظایف دادستانی کل کشور در انتخابات پاسخ به استعلامات مراکز نظارتی، شورای نگهبان و هیئتهای اجرایی است که در دادستانی کل کشور با مسئولیت آقای سراج این تعامل ایجاد شده و در وقت قانونی تمامی اطلاعات و استعلامات پاسخ داده می‌شود.

محسنی اژه‌ای افزود: وظیفه بعدی قوه قضائیه رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی است. روسای دادگستریها و تمامی دادستانها باید نسبت به این امر اقدام کنند چرا که هم دشمن برنامه ریزی کرده است و هم در سالهای گذشته گله‌مندی‌هایی وجود داشت لذا در این خصوص از قضات خوب، مجرب و آشنا به مسایل مجازی و غیرمجازی با دید حکومتی استفاده خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات دشمنان ایران در ایام انتخابات گفت: براساس آخرین اخبار سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی بسیاری از کشورها تلاش دارند که فضای انتخاباتی را ملتهب کنند لذا با ایجاد اجتماعات کوچک در داخل کشور و گرفتن عکس و تصویر و نشان دادن آن در فضای مجازی و ماهواره قصد دارند فضای انتخاباتی را مسموم کنند که در این زمینه قوه قضائیه هوشیار است.