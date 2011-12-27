بخش VRP بیمارستان امام اردبیل راه اندازی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، شامگاه دوشنبه در جریان راه اندازی این بخش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این بخش با 21 تخت با هدف ارائه خدمت به مردم استان و جذب توریسم و رسیدگی به مشکلات درمانی آنها آماده سازی شده است.

به گفته فرهاد پورفرضی این بخش به امکانات روز مجهز شده است و آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است.

وی همچنین از راه اندازی یک واحد درمانی دیگر به عنوان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی "کوثر" خبر داد و افزود: این درمانگاه در محل بیمارستان سابق علی اصغر اردبیل در 10 رشته فوق تخصصی به مراجعه کنندگان خدمات می رساند.

دانشکده داورسازی در اردبیل راه اندازی می شود

این مسئول با بیان اینکه کلینیک دانشکده دارو سازی تا پایان سال به بهره برداری می رسد اعلام کرد: مجوز اولیه ایجاد این دانشکده اخذ شده است و در صورت تامین اعتبارات لازم از سال آینده دانشجو پذیرش می شود.

پورفرضی با اشاره به آغاز فعالیت دانشکده پزشکی خلخال از افزایش دو رشته بهداشت محیط و بهداشت عمومی و پذیرش دانشجو در این رشته ها از بهمن ماه سالجاری خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل عنوان کرد: مرکز آموزش عالی سلامت شهرستان پارس آباد نیز تا پایان سالجاری راه اندازی و مجوز ایجاد این مرکز در شهرستان مشگین شهر نیز اخذ شده است.