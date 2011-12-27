تلفات راههای استان سمنان 12 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، رجب قربانپور روز شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در محل اداره کل راه و ترابری استان در شاهرود افزود: با توجه به افزایش تردد در راه های استان سمنان این کاهش تلفات مطلوب است.
وی تصریح کرد: یکی از کارهای خوب دولت برای استان سمنان، اتوبان سراسری یک هزار کیلومتری حرم تا حرم است که کلنگ آن به زمین زده و کارهای اداری و اجرایی آن در حال اجراست.
قربانپور افزود: باید اعتبار این پروژه تامین و کمیسیون ماده 215 آن اخذ و همه دستگاه های مرتبط موافقتشان جلب شود.
مدیر کل راه و ترابری استان سمنان اظهار داشت: 30 درصد این پروژه عظیم چهار هزار میلیارد تومانی به عهده پیمانکار قرارگاه خاتم ، 20 درصد بانک ملی، 50 درصد آن نیز بر عهده وزارت راه است.
وی گفت: شرکت آزاد راه حرم تا حرم تشکیل و کمیسیون ماده 12 هم از محل فروش ارواق مشارکت تامین اعتبار شده است.
قربانپور تصریح کرد: عملیات اجرایی حدود 30 کیلومتر طرح از سمت تهران آغاز و در حال انجام کار است و چهار استان قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی از مزایای این طرح بهره مند می شوند.
مدیر کل راه و ترابری استان سمنان، علت قرار گرفتن اتوبان در حاشیه شهرها را ایجاد مجتمع های خدماتی در حاشیه راهها دانست و افزود:این مسئله باعث می شود که مردم نگران دور بودن این بزرگاه از شهرها نباشند.
قربانپور در خصوص وضعیت جاده شاهرود- آزاد شهر اظهار داشت: این جاده از مصوبات سفر اول هیات دولت به استان سمنان است و الان حدود 18 کیلومتر طح مذکور را اجرا کرده ایم و انشاء الله تا دو سال آینده این محور چهار بانده خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر جاده ای از سمت قلعه نو خرقان شاهرود برای رفاه حال گردشگران به طول دو کیلومتر ساخته شده است.
مدیر کل راه و ترابری استان سمنان در بخش دیگر از این نشست اعتبار راه های این استان در سال جاری را یکصد و 17 و نیم میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این میزان در سال 89، 82 میلیارد تومان بوده است.
قربانپور اضافه کرد: قرار است تا پایان سال 10 تا 12 میلیارد تومان دیگر به اعتبارات راه های اداره کل راه و ترابری از محل اعتبارات ملی و استانی اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، 45 کیلومتر از جاده شاهرود، میامی، میاندشت آماده بهره برداری است.
مدیرکل راه و ترابری استان سمنان همچنین افزود: تا عید نوروز آینده نیز 18 کیلومتر راه در مرکز استان تحویل مردم عزیز خواهد شد.
وی از وعده وزیر راه و شهرسازی برای تخصیص 25 درصد اعتبارات استان جهت راهسازی خبر داد و اظهار داشت تا کنون این امر عملی نشده است.
مدیر کل راه و ترابری استان سمنان در پایان در رابطه با ایجاد شهرک حمل و نقل در بخش ورودی شاهرود خاطر نشان کرد: در حال حاضر زمین این شهرک در مزایده است.
سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان سمنان از کاهش 12 درصدی تلفات راههای این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
