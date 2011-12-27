به گزارش خبرنگار مهر، «تزهای بلوم» گزیده مقالات سیاسی گئورک لوکاچ در فاصله سال‌های 1919 تا 1929 است که در این کتاب گرد آمده و امید مهرگان آن را به فارسی برگردانده است.

این کتاب را نشر ثالث در مجموعه آثاری که در زمینه علوم اجتماعی منتشر می‌کند، به چاپ خواهد رساند.

لوکاچ در سال‌های دور با نام مستعار بلوم تزهای بلوم را در حزب کمونیست مجارستان مطرح کرد که به موجب این تزها وی از ایجاد خط جبهه متحد خلقی و وحدت کل نیروها دموکراتیک در مقابل‏ پیشرفت فاشیسم و مبارزه برای دموکراسی حمایت‏ کرد. کمینترن تزهای بلوم را به عنوان اندیشه‏های‏ انحرافی و ضد لنینی توصیف کرد البته بعدها در 1935 حزب کمونیست روسیه و کمینترن خود خط جبهه متحد خلقی را اتخاذ کردند.

لوکاچ‏ بعدها از مواضع خود دست کشید و به «انتقاد از خود» پرداخت و از آن پس بویژه بعد از فرار از آلمان نازی‏ و اقامت در مسکو در مقابل استالینیسم تسلیم شد، هر چند بعدها ادعا کرد که در آن دوران به فعالیت‌های فکری ضد استالینیستی خود ادامه می‏داده‏ است.

در آن دوران لوکاچ کل نظریاتی را که قبلا با استدلال رد کرده بود(از جمله دیالتیک‏ طبیعت و نظریه شناخت لنینیستی)ظاهرا پذیرفت. بعد از جنگ دوم با به قدرت رسیدن کمونیست‏های‏ استالینیست در مجارستان، لوکاچ به عمق‏ محافظه کاری درغلتید.

