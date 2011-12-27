رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها به علت کتک کاری از مجلس اخراج شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی طرح 2 فوریتی استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها را در دستور کار داشتند.

در حین بررسی این طرح بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها که برای اعلام نظر دولت در این باره به مجلس آمده بود پس از اعلام نظر خود پشت تریبون و زمانی که در جای خود نشسته بود و با نمایندگان گفتگو می کرد با سید حسین حسینی نماینده فریمان درگیر شد و کار آنان به درگیری فیزیکی رسید. این در حالی بود که بر اساس مشاهدات حمله کننده مرادی بود و حتی پس از تذکرات پی در پی لاریجانی به حملات خود به نماینده فریمان ادامه داد و نمایندگان تلاش کردند وی را از حسینی دور کنند.

با این حال مرادی تلاش داشت خود را به نماینده فریمان برساند و با صدای بلند فریاد می زد.

پس از آنکه مرادی نماینده فریمان را سیلی زد تعدادی از نمایندگان وی را دور کردند و در نهایت لاریجانی از هیئت رئیسه خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.

فریاد "اخراج کنید" از سوی نمایندگان دیگر بلند شد و سرانجام محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس خود را به مرادی رساند و او را از صحن علنی مجلس خارج کرد.

این در حالی است که بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان که از نزدیک شاهد ماجرا بوده اند این نماینده فریمان بوده که ابتدا به صورت مرادی سیلی زده که علت این موضوع نیز بر اساس اظهارات نمایندگان این بوده که مرادی در اظهاراتش عنوان کرده "این آمارهای کوچه بازاری را از کجا آورده اید؟"که این جمله از سوی نماینده فریمان توهین تلقی شده و باعث درگیری فیزیکی شده است.

به گزارش مهر، استفساریه مجلس در خصوص عدم پرداخت سهم شرکت های خدماتی آب، برق و گاز و پخش و پالایش از سازمان هدفمندی یارانه ها توسط دولت است اما مرادی در توضیحات خود مدعی شد سازمان هدفمندی یارانه ها قانون را اجرا می کند و در واقع نیازی به تفسیر نیست. سازمان هدفمندی کاری را انجام می دهد که در تفسیر ماده 12 آمده است.