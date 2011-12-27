صاحبان صنایع در استان تهران نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرخانی افزود: با توجه به هشدارهای گذشته سازمان، باید آن دسته از واحدهای تولیدی که تاکنون نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نکرده اند، هر چه سریعتر این کار را انجام دهند.

وی گفت: بی توجهی برخی صنعتگران به اخذ کد رهگیری به منظور صدور شناسه صنعتی به واسطه مشخصات سایتهایی که برای رسیدگی به امور جاری واحدهای تولیدی طراحی شده است، موجب عدم پیگیری درخواستها و ارائه خدمات سازمان خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: این خدمات شامل خرید مواد اولیه از بورس، تامین سوخت و معرفی واحدها به بانکها برای اخذ تسهیلات و ... است که از طریق سایتهای طراحی شده برای این منظور انجام می شود.

وی یادآور شد: انتظار می رود این اطلاعیه با توجه به حساسیت موضوع موجب شود صاحبان صنعت در استان تهران هرچه زودتر برای ثبت نام در سایت amarsanat.mim.gov.irاقدام کنند.