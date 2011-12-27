  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

میرخانی:

صاحبان صنایع در استان تهران نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند

تهران - خبرگزاری مهر: معاون امور تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: صاحبان صنایع در استان تهران نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرخانی افزود: با توجه به هشدارهای گذشته سازمان، باید آن دسته از واحدهای تولیدی که تاکنون نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نکرده  اند، هر چه سریعتر این کار را انجام دهند.

وی گفت: بی توجهی برخی صنعتگران به اخذ کد رهگیری به منظور صدور شناسه صنعتی به واسطه مشخصات سایتهایی که برای رسیدگی به امور جاری واحدهای تولیدی طراحی شده است، موجب عدم پیگیری درخواستها و ارائه خدمات سازمان خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: این خدمات شامل خرید مواد اولیه از بورس، تامین سوخت و معرفی واحدها به بانکها برای اخذ تسهیلات و ... است که از طریق سایتهای طراحی شده برای این منظور انجام می شود.

وی یادآور شد: انتظار می رود این اطلاعیه با توجه به حساسیت موضوع موجب شود صاحبان صنعت در استان تهران هرچه زودتر برای ثبت نام در سایت amarsanat.mim.gov.irاقدام کنند.

کد مطلب 1494466

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها