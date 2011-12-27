واحدی پاسخ منتقدان باشگاه مس را داد/ تکذیب ادعای قائم مقام پرسپولیس

حسن واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقادهایی که طی چند وقت اخیر از مدیرعامل مجموعه صنعت مس و رئیس هیئت مدیره این باشگاه انجام شده است، گفت: همانطور که مجموعه صنعت مس به لحاظ عملکرد جایگاه ممتازی در صنعت ایران دارد باشگاه مس کرمان نیز در بخش ورزش با هدفگذاری معقول و هدفمند به ویژه در فوتبال سهم به سزایی در ارتقای سطح ورزش و توسعه فوتبال در استان کرمان داشته است.

وی با اعلام اینکه حضور دو تیم در رقابت‌های لیگ برتر و همچنین چندین تیم در لیگ‌های پایین‌تر گواه بر این مطلب است، اظهار داشت: خوشبختانه سعد محمدی خود خاک خورده عرصه فوتبال بوده و از بازیکنان قدیمی این رشته است. وی از نزدیک به همه مسائل تیم اشراف کامل داشته و فعالیت تمام تیم‌های فوتبال مجموعه مس کرمان را در نظر دارد.

سخنگوی باشگاه مس کرمان در این خصوص تاکید کرد: نظرات فنی و کارشناسی سعد محمدی همواره راهگشا بوده و حتی وی ریزترین موارد تیم‌ها را دنبال می‌کند، به همین دلیل تیم‌های مس کرمان جزو معدود تیم‌هایی هستند که تعهدات مالی خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند. خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های خوب و هدفمند مدیرعامل شرکت مس و رئیس هیئت مدیره باشگاه فعالیت‌های ورزشی به گونه‌ای مطلوب پیش می‌رود.

وی تاکید کرد: برخی آقایان به دلیل ضعف فنی و مدیریتی حدنصاب لازم را برای قرار گرفتن در پست‌های حساس تیم‌های ورزشی صنعت مس کسب نکرده‌اند و لب انتقاد گشوده‌اند. ایشان بهتر است به جای تخریب مسئولان و مربیان باشگاه مس و تشویش اذهان عمومی به ارتقای فنی و شخصیتی خود بپردازند.

عضو هیئت مدیره باشگاه مس کرمان در خصوص صحبت‌های قائم مقام باشگاه پرسپولیس مبنی بر توافق اولیه با مسئولان باشگاه مس برای انتقال پولادی پس از دیدار تیم‌های فوتبال مس و شاهین در رقابت‌های جام حذفی، گفت: داوری، رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان روز دوشنبه با پولادی صحبت کرد و او مجاب شد که تا پایان قرارداد خود در کرمان بماند.

وی با گلایه شدید با رفتار غیر حرفه‌ای مسئولان برخی از تیم‌ها در مذاکره مستقیم با بازیکنی که با باشگاه مس قرارداد دارد، تاکید کرد: صحبت‌های قائم مقام باشگاه پرسپولیس در خصوص توافق اولیه برای انتقال پولادی به تیم پرسپولیس پس از دیدار تیم‌های فوتبال مس و شاهین در رقابت‌های جام حذفی، کذب محض بوده و همه مسئولان باشگاه مس خواهان ماندن پولادی در این تیم هستند.