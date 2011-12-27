اخبار کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای یوگا قهرمانی استان کرمانشاه در رده بانوان در چهار رده سنی برگزار شد.



این رقابتها در چهار رده سنی نونهالان - نوجوانان - جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

در پایان این رقابتها نفرات زیر در رده های مختلف صاحب عناوین برتر شدند.

مقامهای اول بخش های محتلف: سارامهدیون، آیسان جواهری، شادی افخمی، بهنوش سلگی، کوثریوسفی، ساراشهرامی پور، میتراسلطان آبادی



مقامهای دوم: ماهان داردرفشی، ملیکا پاکرائیان، شیواامیری، گوهریوسفی، گلنازیلی نژاد، طیبه خجسته، فرشته مردانی



مقامهای سوم: سوگند الفتی پور، سولمازمهدیون، سیده کتایون حسینی، لیلا آزادی، ویکتوریاکهریزی، آذرسهراب بیگ



همچنین کادر اجرایی این رقابتها را خانمها، فریبانیک روش، سمیراملکی وفاطمه مسچی (تیم داوری) و خانم مریم رزمجو (مسئول برگزاری مسابقات) بر عهده داشتند.



رقابتهای چوگو قهرمانی کشور/ کاپ اخلاق به کرمانشاه رسید



تیم چوگو استان درپایان مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب مقام چهارم تیمی و همچنین به دریافت کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نائل شد.



این رقابتها اواخر آذرماه سالجاری در آبادان برگزار شد.



در پایان این رقابتها و در رده بندی تیمی فارس ، بوشهر، یزد و کرمانشاه مقامهای اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.



برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک / ندا شهسواری به اردوی تیم ملی دعوت شد



ندا شهسواری پینگ پنگ باز شایسته کرمانشاهی و نفر سوم رقابتهای بین المللی مجارستان به اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس روی میز بانوان برای حضور در مسابقات انتخابی منطقه آسیای میانه که در کیش برگزار می شود دعوت شد.



اردوی آمادگی تیم ملی بانوان برای حضور در مسابقات انتخابی منطقه آسیانه میانه از 8 الی 18 دی ماه در کیش برگزار می شود.



ندا شهسواری، مریم صامت، سحر رهنما و محجوبه عمرانی زیر نظر سیما لیموچی به عنوان سرمربی و پوران رحیمی به عنوان سرپرست تمرینات تاکنیکی و تاکتیکی خود را انجام خواهند داد.



مسابقات انتخابی المپیک منطقه آسیای میانه از 19 الی 21 در کیش و با حضور 7 کشور قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و ایران برگزار خواهد شد.