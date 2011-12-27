۶ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

18 دی /

ثبت‌نام ناشران در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران آغاز می‌شود

رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 18 دی ماه را زمان آغاز ثبت نام ناشران داخلی برای حضور در نمایشگاه تهران اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری ضمن اعلام این خبر گفت: امسال ثبت نام در نمایشگاه به صورت تک مرحله‌ای بوده و تا 26 دی ماه ناشران فرصت خواهند داشت با دریافت فرم ثبت نام نسبت به حضور خود در نمایشگاه اقدام کنند.

به گفته وی با تصویب آیین نامه ضوابط و مقررات در دهمین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مقرر شد زمان ثبت نام به صورت تک مرحله‌ای و از 18 تا 26 دی ماه سال جاری صورت گیرد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اطلاع رسانی درباره جزییات و شرایط حضور و ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی نمایشگاه کتاب تهران، رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی نشر به ناشران اعلام خواهد شد.

دری از واگذاری امور ثبت‌نام و مدیریت بخش‌های مختلف این دوره نمایشگاه به تشکل‌های صنفی و انجمن‌های فرهنگی نشر خبر داد و گفت: ثبت‌نام ناشران در دفاتر تشکل‌های فرهنگی نشر کشور انجام خواهد شد.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 13 تا 23 اردیبهشت‌ماه سال 1391در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
 

