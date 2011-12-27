به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری ضمن اعلام این خبر گفت: امسال ثبت نام در نمایشگاه به صورت تک مرحله‌ای بوده و تا 26 دی ماه ناشران فرصت خواهند داشت با دریافت فرم ثبت نام نسبت به حضور خود در نمایشگاه اقدام کنند.

به گفته وی با تصویب آیین نامه ضوابط و مقررات در دهمین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مقرر شد زمان ثبت نام به صورت تک مرحله‌ای و از 18 تا 26 دی ماه سال جاری صورت گیرد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اطلاع رسانی درباره جزییات و شرایط حضور و ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی نمایشگاه کتاب تهران، رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی نشر به ناشران اعلام خواهد شد.

دری از واگذاری امور ثبت‌نام و مدیریت بخش‌های مختلف این دوره نمایشگاه به تشکل‌های صنفی و انجمن‌های فرهنگی نشر خبر داد و گفت: ثبت‌نام ناشران در دفاتر تشکل‌های فرهنگی نشر کشور انجام خواهد شد.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 13 تا 23 اردیبهشت‌ماه سال 1391در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

