کاش اسرائیل وجود نداشت/ تل آویو برای مالیات دهندگان آمریکا مایه دردسر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "اریک داندرو" که به مدت 12 سال به عنوان دستیار اول "ران پل" همراه وی بوده، در پاسخ به سوالات شهروندان آمریکایی درباره خصوصیات این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت : ران پل یک فرد ضد اسرائیلی است بطوری که همواره آرزو می کرد کاش هیچگاه اسرائیل بوجود نمی آمد.

معاون ران پل در ادامه گفت : پل بطور کلی خواهان برچیده شدن اسرائیل و بازگرداندن سرزمین های اشغالی به اعراب بود اما با این حال نمی توان گفت که پل یک فرد ضد صهیونیست است.

به نوشته هاآرتض، داندرو این پاسخ ها را در وبلاگ خود و در پاسخ به خوانندگان وب سایت "رایت وینگ نیوز" نوشته است.

به گفته وی : ران پل معتقد بود که اسرائیل برای مالیات دهندگان آمریکایی بیش از آنکه مفید باشد مایه دردسر است. او طرفدار فلسطینی ها بود تا اسرائیل.

در پاسخ به این اظهارات داندرو، "جس بنتون" سخنگوی ران پل به شبکه خبری سی.بی.اس گفت : " داندرو یکی از کارکنان ناراضی بود که بواسطه عملکردش اخراج شد . این فرد انسان قابل اعتمادی نیست و نباید او را جدی گرفت."

این اظهارات درحالی بیان می شود که چندی پیش شایعه ای درآمریکا منتشر شد که اگر ران پل پس از برگزاری انتخابات درون حزبی حزب جمهوریخواه به عنوان گزینه اول این حزب برای رقابت با باراک اوباما مطرح شود، هیئت رئیسه این حزب این انتخاب را تائید نکرده و نفر دوم را به عنوان گزینه اصلی خود معرفی می کند.

هاآرتض می نویسد : این در حالی است که در جدیدترین نظرسنجی انجام شده در ایالات آیووا، ران پل با کسب 23 درصد آرا بالاتر از افرادی چون گینگریچ، میت رامنی و ریک پری قرار گرفت.

ران پل چندی پیش و در مناظره انتخاباتی که در آن تمامی نامزدهای حزب جمهوریخواه حضور داشتند از برخورد ایالات متحده با برنامه هسته ای ایران انتقاد کرده و واکنش بیش از اندازه به برنامه هسته ای ایران را "بزرگترین خطر" دانست و از به راه افتادن یک جنگ دیگر مانند جنگ عراق ابراز نگرانی کرد.



او گفته بود که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران سلاح هسته ای دارد. پل اعمال تحریمهای جدید علیه ایران را عامل تشویق این کشور به حرکت به سوی به دست آوردن سلاح هسته ای عنوان کرد.