پیشنهاد 22 میلیون پوندی چلسی برای جذب کاکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تیم‌های آرسنال و پاریسن ژرمن پیش‌تر برای به خدمت گرفتن هافبک برزیلی رئال وارد عمل شده‌اند، مسئولان چلسی در نظر دارند این بازیکن را در فصل نقل و انتقالات زمستانی جذب کنند.

بر پایه گزارش دیلی میل، کاکا از سال 2009 که به رئال مادرید پیوسته، به دلیل آسیب دیدگی کمتر توانسته در ترکیب اصلی این تیم جایی داشته باشد.

کاکا با قراردادی به ارزش 55 میلیون پوند از میلان به رئال مادرید پیوست. این در حالی است که تیم میلان هم بی تمایل نیست بازیکن پیشین خود را دوباره به خدمت بگیرد.

یک منبع آگاه در باشگاه رئال مادرید گفت هنوز به طور رسمی پیشنهادی از تیم لندنی به رئال ارسال نشده با این حال آنها حاضرند بابت جذب این بازیکن 22 یلیون پوند هزینه کنند.