انتقاد از متوقف ماندن طرح کاهش خطرپذیری زلزله در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه در زلزله بم تجربه تلخی داشتیم و بیش از 40 هزار نفر از هموطنان‌مان را از دست دادیم، گفت: این شهر پس از زلزله به ویرانه ای تبدیل شد و هزینه‌های بسیاری بر جای گذاشت.

وی با اشاره به تجربه زلزله‌های مختلف در کشور گفت: انتظار می‌رفت برنامه ریزی منسجمی برای مقابله با حوادث طبیعی کشوری که زلزله خیز است تدوین شود ولی متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.

شکیب ادامه داد: در حالی که دنیا مشکل ایمنی جانی را تا حدودی حل کرده و در حال کاهش خسارات مالی است، گفت: متاسفانه ما نتوانستیم از این تجربیات درس بگیریم این در حالی است که دانش علمی در این رابطه در کشور وجود دارد.

رئیس کمیسیون عمران شورا با اشاره به هزینه‌های پیشگیری زلزله در کشور گفت: در شورای دوم و ابتدای شورای سوم اساسنامه سازمان مدیریت بحران را به تصویب رساندیم و اتفاقات خوبی در حوزه پیشگیری رخ داد.

وی اضافه کرد: پس از تصویب طرح کاهش خطرپذیری زلزله مسئولیت اجرایی آن را به شهرداری تهران واگذار کردیم که متاسفانه مدتی است این طرح متوقف شده است.

شکیب تاکید کرد: سال گذشته در همین ایام نسبت به توقف این طرح تذکر داده و خواستار حضور مدیریت بحران شهرداری در شورا شدیم که چرا این طرح و سایر طرحهای مدیریت بحران دنبال نمی‌شود.

وی با اشاره به اقداماتی که در بافت فرسوده تهران انجام شده، گفت: چقدر در این پروژه‌ها هزینه شد، چقدر اوراق مشارکت و فروش متری انجام شد اما حاصلی عاید پایتخت نشد. اگر زلزله‌ای در تهران بیاید فاجعه بزرگی رخ می‌دهد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران هشدار داد: شهرداری زمان را از دست ندهد و منابع مالی را در این حوزه درست هزینه کند. متاسفانه وضعیت نظام مهندسی ما نیز مشخص نیست و در آنجا نیز کارها متوقف شده و هیچ امیدواری وجود ندارد که ساختمان‌های تازه ساز نیز پایدار باشند. متاسفانه چرخه ساخت و ساز در کشور مشکل و نیاز به راه حل بنیادی دارد.