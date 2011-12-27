مجلس یک ماده از قانون هدفمندی یارانه ها را تفسیر کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی طرح 2 فوریتی استفساریه ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار داشتند.

دو فوریت این طرح که به امضای 98 تن از نمایندگان مجلس رسیده است روز یکشنبه هفته جاری به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان مجلس با 157 رای موافق، 3 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر با این استفساریه موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15 دی ماه 1388 تفسیر می شود.

در این طرح سئوال شده است آیا منظور از عبارت "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها صرفا مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است؟ نمایندگان مجلس در پاسخ تصریح کردند بلی، منظور از عبارت "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" در ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفا ما به التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل کل حق انشعاب ها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمی شود.

در بررسی این طرح مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها خطاب به نمایندگان گفت: ما هم اکنون همین قانون را اجرا می کنیم و آنچه که به سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شده مابه التفاوت درآمد حاصل شده بوده و حتی ما 30 درصد بیشتر از این درآمد به سازمان آب پرداخت می کنیم.

وی ادامه داد: درباره گاز هم چنین است. آنچه به درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها واریز می شود ما به التفاوت قیمت گاز است و 4 شرکت خدمات رسان، آب، برق، گاز و پخش و پالایش اعتبارات خود را از حساب ذخیره برداشت می کنند و آنچه ما از آنها می گیریم ما به التفاوت مبلغ است.

لاریجانی پس از توضیحات مرادی گفت: یعنی شما تاکید می کنید که همین قانون را اجرا می کنید و با تفسیر مجلس مخالفت ندارید.

دهقان نماینده چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس که از طراحان این طرح استفساریه است با قرار گرفتن پشت تریبون، اظهارات مرادی را رد کرد و گفت: آمار بسیاری از استانها چنین اظهاراتی را تایید نمی کند. به عنوان نمونه شرکت گاز خراسان رضوی 260 میلیارد تومان از هدفمندی یارانه ها درآمد داشته که به سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شده اما این شرکت فقط 8.5 میلیارد تومان از این مبلغ را پس گرفته است. شرکت آب هم می گوید فقط حق انشعاب را گرفته ایم و مبلغ اندکی اضافه بر آن به آنها داده شده است. در مورد برق و گاز هم چنین است نمایندگان استانهای مختلف این نظر را قبول دارند که به 2 فوریت این طرح رای مثبت دادند.

به گزارش مهر، در حین توضیحات دهقان در گوشه ای دیگر از مجلس مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با سید حسین حسینی نماینده فریمان که از استان خراسان رضوی است درگیر شد و کار آنها به درگیری فیزیکی انجامید تا جایی که لاریجانی از هیئت رئیسه مجلس خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.